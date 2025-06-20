НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51989
Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
Отправлено: 20.06.25 - 15:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концерт Quest Pistols, запланированный на 27 июля в Костанае, не получил согласование со стороны госорганов. Как представители власти объясняют такое решение и что думает по этому поводу организатор концерта - в материале «НГ».
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18235
Re: Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили...
Отправлено: 20.06.25 - 15:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну объективно запрещают как российских так и украинских артистов
видимо есть за че особено после касты
приперлись тут и давай агитацию проводить вместо концерта
оно в казахстане зачем?
хочешь митинговать, собери на своей новой родине в хайфе или в тель авиве антивоенный концерт, и начни кричать "хватит бомбить газу!!" или "руки прочь от тегерана!" и тогда посомтрим на либеральное отношение населения а особенно властей к такому)))

Цитата:
Я никогда и никому не давал никаких «заверений» относительно содержания выступлений артистов. Как я мог пообещать, что группа, которая едет с презентацией нового альбома, не скажет ни слова о чём-то важном для них? В альбоме "Новинки зарубежного рэпа" 15 треков, почти каждый - с выраженной антивоенной позицией. Это было известно заранее.

Источник:


так тебя же предупредили получается
поменьше пропаганды и лозунгов по больше музыки
зачем они там агитацию то начали? а завтра группа нео нацистов захочет к нам с концертом приехать, тоже скажешь А ЧЕ ТАКОВА?

либерализм кончился в 2020 году с началом коронавируса
учитывая что за 5 прошедших лет воин стало в разы больше вокруг, казахстану надо максимально осторожнее относится ко всему что может спровоцировать народ на какието неадекватные действия
своих неадекватов хватает, нет давай еще заграничных завозить
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8096
Re: Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили...
Отправлено: 20.06.25 - 15:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///Я - предприниматель, я живу здесь, работаю здесь, не прошу субсидий//

Пусть узнает какие любимые группы и артисты у акима города и области и ВСЯ проблема будет решена: - завози их хоть каждый день и вагонами и без всяких согласовании и прочей ерунды - это ведь прежде всего для тебя бизнес - и какое твое дело до потребностей и вкусов молодёжи и населения - это проблема тех же акимов города и области и отделов внутренней политики вкупе с "Жас аманатовцами".
Профайл
Филипповна
* Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
294
Re: Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили...
Отправлено: 20.06.25 - 16:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хочешь митинговать, собери на своей новой родине в хайфе или в тель авиве антивоенный концерт, и начни кричать "хватит бомбить газу!!" или "руки прочь от тегерана!" и тогда посомтрим на либеральное отношение населения а особенно властей к таком

Очень точно подмечено! А то нас за деревенских дурачков держат
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
301
Re: Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили...
Отправлено: 20.06.25 - 19:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был на концерте ДДТ прошлой осенью в Астане: все было хорошо, до тех пор пока Шевчук не вытащил портрет Навального, и начал вещать какого хорошего человека убили.. Честно говоря- покоробило. Приехал петь- пой, а свое отношение к политике выражай в другом месте.. Поэтому что Каста, что Квест Пистолз, что Земфира и БИ-2- все обиженки, которые БУДУТ транслировать свое мнение. Поэтому- ну не нужны их мнения!!!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
Отправлено: 20.06.25 - 19:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:

Цитата:
Поэтому- ну не нужны их мнения!!!

Тоже считаешь что все актеры и творческие люди должны быть проститутками от государства?
Ну да, Шаман и Любе само то
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Re: Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили...
Отправлено: 20.06.25 - 19:34
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все таки мы на костанайщине русские все практически и группа как понял украинская, нам тут еще украинцев не хватало..
Мы русские и с нами Бог!
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
301
Re: Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили...
Отправлено: 20.06.25 - 19:58
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В моем понимании- поешь- пой, танцуешь-танцуй, а свое мнение не навязывай НИКОМУ м ВСЕ!!!А у Шамана и Любе- свои поклонники, голосуют за них рублем, они вряд ли хотят на концерте политинформации видеть!. Месяц назад были на концерте ЧАЙФа в Челябинске- абсолютно с уважением и к воинам СВО, так и своим родным местам, и прежде всего к своим зрителям!!! Без рвания рубахи на груди. А 111-ому- больше слушать хороших душевных песен, а не речитативов- с них и начинаются всякие лозунги - Украина по над усе и Хероям слава!!!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28014
Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
Отправлено: 20.06.25 - 20:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
В моем понимании- поешь- пой, танцуешь-танцуй, а свое мнение не навязывай НИКОМУ м ВСЕ!!!

Дело в том, что на известных людей, в том числе музыкантов, оказывается сильное давление с призывами высказаться по тем или иным политическим вопросам, грубо говоря, требуют выбрать сторону. Отмолчаться очень сложно. Выбравших ту или иную сторону тут же клеймят.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28014
Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
Отправлено: 20.06.25 - 20:40
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мы русские и с нами Бог!

Вот для чего ты это пишешь, Марикждун?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS