Отправлено: - 16:17

abaika95:

хочешь митинговать, собери на своей новой родине в хайфе или в тель авиве антивоенный концерт, и начни кричать "хватит бомбить газу!!" или "руки прочь от тегерана!" и тогда посомтрим на либеральное отношение населения а особенно властей к таком

Цитата:Очень точно подмечено! А то нас за деревенских дурачков держат