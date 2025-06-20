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≡ Ворвались, скрутили, детей забрали - Полицейские получают показатели, а жители - телесные повреждения и нервные расстройства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51987
Ворвались, скрутили, детей забрали - Полицейские получают показатели, а жители - телесные повреждения и нервные расстройства
Отправлено: 20.06.25 - 17:22
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Полицейские разбудили хозяина, надели при детях наручники и увели полуголым и босым, а самих детей забрали в приемник. Весь ужас в том, что это не кликбейт для увеличения трафика на сайт и накрутки лайков, а краткий пересказ реальной истории, по сюжету смахивающей на триллер «Сколько стоит ребенок» или на фикшен «Сквозь снег».
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
751
Ворвались, скрутили, детей забрали - Полицейские получают показатели, а жители - телесные повреждения и нервные расстройства
Отправлено: 20.06.25 - 17:22
#1
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это что теперь и выпить у себя дома не моги? что за пресс?

[Исправлено: рихард, 20.06.2025 - 18:25]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3775
Re: Ворвались, скрутили, детей забрали - Полицейские получают...
Отправлено: 20.06.25 - 17:31
#2
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как-то много стало беспредела. Военкомы детей прямо с экзаменов выдергивают, не дожидаясь конца учебного года, полиция вот что творит...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3775
Re: Ворвались, скрутили, детей забрали - Полицейские получают...
Отправлено: 20.06.25 - 17:46
#3
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по факту надо наказывать участкового Нурмагамбетова, полицейского Римера, соцпедагога Кузимину и акиматовцев в этом учавствоваших. Короче, все участники и организаторы беспредела должны, по идее, понести наказание!.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16678
Re: Ворвались, скрутили, детей забрали - Полицейские получают...
Отправлено: 20.06.25 - 17:48
#4
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Валентине надо похмелится. Полюбому она в теме))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4426
Ворвались, скрутили, детей забрали - Полицейские получают показатели, а жители - телесные повреждения и нервные расстройства
Отправлено: 20.06.25 - 17:49
#5
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Говорю же понабрали... Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибёт. :lol: Это Что за репрессии? На дворе 21-ый век. Полисяи безграмотные, нарушение частной собственности, прав и свобод человека и ребёнка в том числе. В общем нарушили всё что можно и то, что сами от посягательств других защищать должны. Бред и беспредел какой то. ДА ещё и педагогический состав подписался для участия в этом беспределе, что за люди такие? Ни стыда не совести. Кто то из своих "слил", точно.
Таких полисяев и чиновников нужно пожизненно лишать права работы в гос. службах, явное превышение служебных полномочий со злоупотреблением.

[Исправлено: Эл-починно, 20.06.2025 - 18:55]
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