Отправлено: - 17:49

[Исправлено: Эл-починно, 20.06.2025 - 18:55]

Говорю же понабрали... Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибёт.Это Что за репрессии? На дворе 21-ый век. Полисяи безграмотные, нарушение частной собственности, прав и свобод человека и ребёнка в том числе. В общем нарушили всё что можно и то, что сами от посягательств других защищать должны. Бред и беспредел какой то. ДА ещё и педагогический состав подписался для участия в этом беспределе, что за люди такие? Ни стыда не совести. Кто то из своих "слил", точно.Таких полисяев и чиновников нужно пожизненно лишать права работы в гос. службах, явное превышение служебных полномочий со злоупотреблением.