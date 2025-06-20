Re: Что они курили? На территории Костанайской области с начала...

Отправлено: - 11:57

Регулярно обращаюсь в айкомек чтобы на пересечении улиц виноградная-промышленая (Рудный) установили камеры,ибо тут протореная тропа для любителей понюхать запрещённых препаратов,простор для закладчиков и их потребителей,никто не мешает за исключением редкого прохожего. Айкомек опять сегодня отписался,мол не я, не мы, идите в УП. А тем временем таксист подвёз очередного любителя,у того в руках телефон,без конца с кем-то переговаривается и рыщет по тропе ведущая в гаражи