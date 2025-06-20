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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 494 из 494«1...492493494
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8150
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:46
#7396
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Блин написал ш а вышло как правильно , обидно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8150
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:49
#7397
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Смысла не меняет, я всегда за Марика, какую бы пургу он не нес!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8150
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:51
#7398
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Друзей и ориентацию не меняю , уж простите!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28007
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 09:51
#7399
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Цитата:
saba:
Смысла не меняет, я всегда за Марика, какую бы пургу он не нес!

Это п....ц, если честно. На свист фляги слетаются вроде бы не самые безнадёжные. Нонсенс... :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28007
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 09:53
#7400
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Ну начните тут ещё дуэтом крема напоказ выставлять :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 09:59
#7401
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Цитата:
maxsaf:
иранским ядерным объектам.


Интересно: - Галкин Максим пойдёт с оружием в руках защищать землю обетованную от арабов и персов, а Алла Борисовна будет выступать с концертами на передовой перед армиеей израильевой для подержки морального духа бойцов??

Или уже ищут другую - землю обетованную ?????
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28007
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 10:35
#7402
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Цитата:
ACROS:
Галкин Максим пойдёт с оружием в руках защищать землю обетованную от арабов и персов

Зачем? Чтобы продырявили в первый же день? Ему проще будет в любое чвк денег закинуть на ЗП десяти наемников профи на год вперёд. Так хоть толк будет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8150
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 11:38
#7403
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Цитата:
maxsaf:
крема

Нет у меня и даже не знаю где взять! Я же говорю непродвинутый, хотел у вас двоих проконсультироваться, да редакция вмешалась! Эх!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8150
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 11:41
#7404
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Цитата:
ACROS:
- Галкин Максим

Он же умный, сбежал в Израиль от войны и от политических деятелей продвигающих войну, теперь в новой стране карма накрыла, но вроде на Кипре отходы предусмотрел!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45189
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 12:14
#7405
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
Интересно: - Галкин Максим пойдёт с оружием в руках защищать землю обетованную от арабов и персов, а Алла Бори

Израиль не нападет физически пехотой на Иран думаю, не хватит сил и людей.
Они вон сектор или что там, Газу не могут с ней ниче поделать, а тут Иран, который находится черти где
Хотя в Израиле военнообязаны все по моему, не как у нас и в России, где богатеи и дети виайпи чиновников жируют потЛондонам и США и не идут на СВО

[Исправлено: 111, 20.06.2025 - 13:16]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8150
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 12:48
#7406
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Цитата:
111:

Я вообще не ожидал от Акроса такой сентенции! Обычно так пишут те кто уязвлен теми, кто уехал!Есть такие люди, к ним я отношу себя, для которых война как нонсенс!
Я немного музыкант, это когда нет гармонии! И ухо режет!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 13:49
#7407
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Цитата:
saba:
вообще не ожидал от Акроса такой сентенции!

Вообще ничего неожиданного. Видимо вы в "музыке" любитель, сильно не вслушиваетесь, по нотам не разбираете, тональности диезы-бемоли не приемлете, мелизмы мимо ушей пропускаете.
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