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- У нас есть такая привычка - мы критикуем самих себя, - сказал Малик Отарбаев на встрече с костанайской интеллигенцией. - Хотя я в Узбекистане везде побывал - нигде там своего президента, своих людей не критикуют. Наоборот, всегда говорят хорошее. А у нас что, все плохо?