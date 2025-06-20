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"В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
"В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
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