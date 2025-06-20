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≡ "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51983
"В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
Отправлено: 20.06.25 - 13:23
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- У нас есть такая привычка - мы критикуем самих себя, - сказал Малик Отарбаев на встрече с костанайской интеллигенцией. - Хотя я в Узбекистане везде побывал - нигде там своего президента, своих людей не критикуют. Наоборот, всегда говорят хорошее. А у нас что, все плохо?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8150
Re: "В Узбекистане президента не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 13:23
#1
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Я ничего и никак не понял! Нельзя критиковать правительство?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1657
Re: "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 13:41
#2
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Рекомендую посетить Польшу. Там те кто сегодня добровольно голосуют за партию, президента не важно, завтра же незамедлительно начинают его критиковать. Вот такая принципиальная народная оппозиция к любой власти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45189
Re: "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 13:46
#3
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Так бы и сказал, что хочет сделать как в России, кто покритиковал чиновника, особенно Члена партии, патриота, на зону на 10 лет..
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