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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:46
Блин написал ш а вышло как правильно , обидно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:49
Смысла не меняет, я всегда за Марика, какую бы пургу он не нес!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:51
Друзей и ориентацию не меняю , уж простите!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 09:51
Цитата:
Это п....ц, если честно. На свист фляги слетаются вроде бы не самые безнадёжные. Нонсенс...
saba:
Смысла не меняет, я всегда за Марика, какую бы пургу он не нес!
Смысла не меняет, я всегда за Марика, какую бы пургу он не нес!
Это п....ц, если честно. На свист фляги слетаются вроде бы не самые безнадёжные. Нонсенс...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 09:53
Ну начните тут ещё дуэтом крема напоказ выставлять
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8088
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 09:59
Цитата:
Интересно: - Галкин Максим пойдёт с оружием в руках защищать землю обетованную от арабов и персов, а Алла Борисовна будет выступать с концертами на передовой перед армиеей израильевой для подержки морального духа бойцов??
Или уже ищут другую - землю обетованную ?????
maxsaf:
иранским ядерным объектам.
иранским ядерным объектам.
Интересно: - Галкин Максим пойдёт с оружием в руках защищать землю обетованную от арабов и персов, а Алла Борисовна будет выступать с концертами на передовой перед армиеей израильевой для подержки морального духа бойцов??
Или уже ищут другую - землю обетованную ?????
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 10:35
Цитата:
Зачем? Чтобы продырявили в первый же день? Ему проще будет в любое чвк денег закинуть на ЗП десяти наемников профи на год вперёд. Так хоть толк будет.
ACROS:
Галкин Максим пойдёт с оружием в руках защищать землю обетованную от арабов и персов
Галкин Максим пойдёт с оружием в руках защищать землю обетованную от арабов и персов
Зачем? Чтобы продырявили в первый же день? Ему проще будет в любое чвк денег закинуть на ЗП десяти наемников профи на год вперёд. Так хоть толк будет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 11:38
Цитата:
Нет у меня и даже не знаю где взять! Я же говорю непродвинутый, хотел у вас двоих проконсультироваться, да редакция вмешалась! Эх!
maxsaf:
крема
крема
Нет у меня и даже не знаю где взять! Я же говорю непродвинутый, хотел у вас двоих проконсультироваться, да редакция вмешалась! Эх!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 11:41
Цитата:
Он же умный, сбежал в Израиль от войны и от политических деятелей продвигающих войну, теперь в новой стране карма накрыла, но вроде на Кипре отходы предусмотрел!
ACROS:
- Галкин Максим
- Галкин Максим
Он же умный, сбежал в Израиль от войны и от политических деятелей продвигающих войну, теперь в новой стране карма накрыла, но вроде на Кипре отходы предусмотрел!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45189
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 12:14
Цитата:
Цитата:
Израиль не нападет физически пехотой на Иран думаю, не хватит сил и людей.
Они вон сектор или что там, Газу не могут с ней ниче поделать, а тут Иран, который находится черти где
Хотя в Израиле военнообязаны все по моему, не как у нас и в России, где богатеи и дети виайпи чиновников жируют потЛондонам и США и не идут на СВО
[Исправлено: 111, 20.06.2025 - 13:16]
ACROS:
Цитата:
Интересно: - Галкин Максим пойдёт с оружием в руках защищать землю обетованную от арабов и персов, а Алла Бори
Израиль не нападет физически пехотой на Иран думаю, не хватит сил и людей.
Они вон сектор или что там, Газу не могут с ней ниче поделать, а тут Иран, который находится черти где
Хотя в Израиле военнообязаны все по моему, не как у нас и в России, где богатеи и дети виайпи чиновников жируют потЛондонам и США и не идут на СВО
[Исправлено: 111, 20.06.2025 - 13:16]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 12:48
Цитата:
Я вообще не ожидал от Акроса такой сентенции! Обычно так пишут те кто уязвлен теми, кто уехал!Есть такие люди, к ним я отношу себя, для которых война как нонсенс!
Я немного музыкант, это когда нет гармонии! И ухо режет!
111:
Я вообще не ожидал от Акроса такой сентенции! Обычно так пишут те кто уязвлен теми, кто уехал!Есть такие люди, к ним я отношу себя, для которых война как нонсенс!
Я немного музыкант, это когда нет гармонии! И ухо режет!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1657
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 13:49
Цитата:
Вообще ничего неожиданного. Видимо вы в "музыке" любитель, сильно не вслушиваетесь, по нотам не разбираете, тональности диезы-бемоли не приемлете, мелизмы мимо ушей пропускаете.
saba:
вообще не ожидал от Акроса такой сентенции!
вообще не ожидал от Акроса такой сентенции!
Вообще ничего неожиданного. Видимо вы в "музыке" любитель, сильно не вслушиваетесь, по нотам не разбираете, тональности диезы-бемоли не приемлете, мелизмы мимо ушей пропускаете.
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