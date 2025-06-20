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≡ Что они курили? На территории Костанайской области с начала года изъято более 2 300 вейпов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51983
Что они курили? На территории Костанайской области с начала года изъято более 2 300 вейпов
Отправлено: 20.06.25 - 11:57
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Ущерб по уголовным делам превысил 39 млн тенге, заявил руководитель департамента экономических расследований Тимур ХАСАНОВ. Например, в одном деле были арестованы автомобили на сумму более 20 млн тенге, которые использовались для перевозки контрафакта.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7608
Re: Что они курили? На территории Костанайской области с начала...
Отправлено: 20.06.25 - 11:57
#1
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Регулярно обращаюсь в айкомек чтобы на пересечении улиц виноградная-промышленая (Рудный) установили камеры,ибо тут протореная тропа для любителей понюхать запрещённых препаратов,простор для закладчиков и их потребителей,никто не мешает за исключением редкого прохожего. Айкомек опять сегодня отписался,мол не я, не мы, идите в УП. А тем временем таксист подвёз очередного любителя,у того в руках телефон,без конца с кем-то переговаривается и рыщет по тропе ведущая в гаражи
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1455
Re: Что они курили? На территории Костанайской области с начала...
Отправлено: 20.06.25 - 12:39
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Регулярно обращаюсь в айкомек

Бесполезная по большому счету контора.
Тоже неоднократно обращался. "Звоните в ЖКХ" и так далее. Задаю одни вопросы, они отвечают на другие. Ужас просто. Вроде и понятно, что девушка-оператор ограничена в полномочиях, но в call-центр можно и более компетентных людей принимать, умеющих работать с возражениями, умеющими отвечать на дополнительные вопросы и т.д.
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