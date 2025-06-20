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≡ Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51983
Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 20.06.25 - 10:17
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Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Вы поддерживаете эту поправку?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8088
Re: Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 20.06.25 - 10:17
#1
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Проголосовал за 4 пункт: - имиджевый и совершенно бесполезный запрет НАВРЯД ли поможет в борьбе против террористов- там не лохи, а подготовленные и обученные убивать люди.

По поводу одежды: - эта мода на арабскиую одежду появилась с времён появления МОДЫ на религию, на якобы религиозность и это не от души, а проявление внешнего трибута - всего арабского.

Наша казахская одежда, особенно женская - функциональная, красивая и выглядит экспозантно и гораздо ЛУЧШЕ чем арабская.
Не знаю почему девушки не носят свою, нацинальную одежду- если верующая, то можно и все исламские обряды совершать и в своей одежде- никакой разницы нету.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8150
Re: Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 20.06.25 - 12:20
#2
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Цитата:
ACROS:
религиозность

Не понял, что такое трибут, а так всецело согласен!
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