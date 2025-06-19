Отправлено: - 22:56

В Рудном на улице Топоркова вновь начались работы по замене теплотрассы. Вновь, потому что работы ведутся на том самом участке, где трубы уже были заменены несколько лет назад. Где всё работает. Где, по словам жителей и моему личному опыту, «ни одной аварии не было».