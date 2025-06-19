Отправлено: - 22:59

Эл-починно:

А ты за эту территорию заплатил, налоги на эту территорию платишь

[Исправлено: 111, 20.06.2025 - 00:02]

Цитата:Я то тут причем?Наш средний играет в соседних дворах в футбол, у них есть футбольные площадки, так что ко мне претензий быть не должноНо с другой стороны наш двор уже призовое место на миллион занимает и ко дню города нас будет опять поздравлять аким, то есть не нас, а председателя.У нас уже практически все решено.