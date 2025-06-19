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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 20:18
#7381
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Наш двор как всегда знаменит на всю округу



[Исправлено: 111, 19.06.2025 - 21:19]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28004
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 21:46
#7382
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Цитата:
111:
Наш двор как всегда знаменит на всю округу

Мало вас по судам потаскали )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28004
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 21:50
#7383
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Министерство иностранных дел (МИД) России получилось просьбу о предоставлении американскому предпринимателю Илону Маску политического убежища в стране. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, чьи слова приводит NEWS.ru.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28004
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 21:53
#7384
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Американский лидер Дональд Трамп 17 июня одобрил планы ударов США по иранским ядерным объектам. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал СBS News. «Он считает, что выбор не так уж велик», — заявил близкий к Трампу источник.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28004
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 21:54
#7385
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Если США нанесут удар по иранскому ядерному объекту в Фордо, то последствия будут хуже, чем Чернобыль, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщение о том, что американский президент Дональд Трамп склоняется к атаке на этот центр обогащения урана.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4425
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 21:58
#7386
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Цитата:
111:
Наш двор как всегда знаменит на всю округу

А ты за эту территорию заплатил, налоги на эту территорию платишь?
Пока этого всего нет, территория муниципальная. Хватить пухленькими ручонками размахивать. :lol: 8-)

ПС - Табло установленное, нормам вообще соответствует и согласовано ли вообще с разрешением на установку от акимата? Или это произвольное чудо природы вашего двора? 8-)

ПС -ПС- А то вдруг найдутся предприимчивые люди и поставят такое же табло, с надписью - "Вы покидаете свой двор и обязаны за это заплатить"
8-)

[Исправлено: Эл-починно, 19.06.2025 - 23:07]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4425
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 22:23
#7387
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Цитата:
maxsaf:
Мало вас по судам потаскали )

Да не совсем здоровое общество там походу живёт и растёт. Одуванчиков выращивают, к жизни не приспособленных. Дома стоят со времён СССР, а ходить там понимаете ли НЕЗЗЯЯЯ, я не психолог, но чем то хроническим попахивает. 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28004
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 22:43
#7388
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Цитата:
Эл-починно:
но чем то хроническим попахивает

Независимость головного мозга. Каждый старается стать мини-баем 8-)

[Исправлено: maxsaf, 19.06.2025 - 23:45]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 22:51
#7389
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Ну так скажем люди любят наш двор..
Тут комменты, если интересно

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 22:59
#7390
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Цитата:
Эл-починно:
А ты за эту территорию заплатил, налоги на эту территорию платишь

Я то тут причем?
Наш средний играет в соседних дворах в футбол, у них есть футбольные площадки, так что ко мне претензий быть не должно
Но с другой стороны наш двор уже призовое место на миллион занимает и ко дню города нас будет опять поздравлять аким, то есть не нас, а председателя.
У нас уже практически все решено.

[Исправлено: 111, 20.06.2025 - 00:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28004
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 23:30
#7391
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Цитата:
111:
то есть не нас

Тебя то за что? Ты себя давно дискредитировал, много болтал, теперь ты не в банде :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 23:34
#7392
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Цитата:
maxsaf:
теперь ты не в банде

??
Это почему же?
у нас как раз все нормально, давно разобрались для общего дела.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8145
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:39
#7393
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Цитата:
saba:
Саба сегодня, спать ложится, Я Всегда против агрессоров!

Не посмотрел, извините, сейчас даже не вспомню, что сказать хотел!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8145
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:43
#7394
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Цитата:
Эл-починно:
не совсем здоровое общество

Вообще! Будем делать как в Европе, пусть плохо, но как в Европе!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8145
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 05:45
#7395
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Цитата:
maxsaf:
ты не в банде

Потому что мы банда!
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