Отправлено: - 23:49

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Ватникам сделали праздник, потому что в этот день праздник.. Ничего нового, но вот радости и у тех и у этих полные штанишки , такая вот видимость работы..

Цитата:....у тебя что ни день праздник с полными штанами всё равно не работаешь,трудовая чистая,на пенсию пойдёшь по минималке если закон не поменяют......а да тебе могут стаж засчитать если справку предоставишь из дома для женщин с низкой социальной ответственностью.....ты там сколько отработал?....ветеран наставник.....молодым....пример....