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≡ Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая политика нужна Казахстану в отношение Китая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51980
Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая политика нужна Казахстану в отношение Китая
Отправлено: 19.06.25 - 13:56
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Не каждый руководитель страны решает посетить другую страну в день своего рождения. В этом есть особый смысл. Именно так я воспринял приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. Или же все дело в саммите «Центральная Азия – Китай», который был запланирован на эти дни?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45187
Re: Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая...
Отправлено: 19.06.25 - 13:56
#1
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Цитата:
важно не выскочить замуж за первого встречного и в то же время не засидеться в девках.

Хех..
Как говорится, где был автор, когда я была девачкой..
Неужели сразу после развала СССР , практически при рождении, когда отдавали нефть в обмен на мыло?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1698
Re: Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая...
Отправлено: 19.06.25 - 14:01
#2
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Сколько зла и откровенно тупых решений сделал великий нурике.. Кошмар. А сколько народа его боготворят до сих пор,эдакий вариант ватников в РФ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8139
Re: Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая...
Отправлено: 19.06.25 - 15:16
#3
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Цитата:
Сабыр:
откровенно тупых решений сделал великий нурике.. Кошмар. А сколько народа его боготворят до

Есть вопросы! Как стали мы жить хуже или лучше при новой власти? Пока я вижу больше преимущества у прежней власти!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8086
Re: Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая...
Отправлено: 19.06.25 - 15:29
#4
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Теперь вопрос: -
1) что такое - фобия и филия- это то же самое что и Гегль и Бабель?

2) как понять :- "..НЕЗАВИСИМЫЙ аналитический центр по изучению Китая..." - если деньги будет платить государство то этот цнтр будет выполнять частные заказы и хотелки гос.чиновников в лице государства; если будет платить ЧАСТНИК или какой то олигарх - то естественно этот центр будет выдавать ЖЕЛАЕМЫЕ результаты под частника.

3) что критиковать Назара, он какой был такой и остался - уже ШЕСТЬ лет прошло - и ЧТО ТО сделано или просто ДЕКЛАРИРУЕМ и имитируем деятельность до 2029 года ???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8139
Re: Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая...
Отправлено: 19.06.25 - 15:45
#5
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Цитата:
ACROS:
что критиковать Назара, он какой был такой и остался -

В самом деле! Назарбаев никогда не говорил, что он против богатых людей, другое дело как они стали богатыми! Сейчас тренд другой, все должны стать немного или намного беднее лишь бы государству жилось легче! Кто поставит знак равенства между государством и народом?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2048
Re: Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая...
Отправлено: 19.06.25 - 23:02
#6
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Центральная Азия сегодня, как невеста на выданье:

.....богатая...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45187
Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая политика нужна Казахстану в отношение Китая
Отправлено: 19.06.25 - 23:41
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
богатая

Зачем гнать то?
Ты богатый, если вынужден гонять как раб и пахать на янки в три корыта, чтоб только прокормить себя?
А если семью?
Не богатая, а голая и несчастная, но молодая, и потому нарожает им богатство, в десятикратном размере..
Да еще и подоят, разомнут титьки так сказать на десятилетия вперед.
Короче дойная корова, у которой ничего нет и которая приносит приплод ежегодно и млеко со сметанкой другим, сама при этом этим не пользуясь..
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