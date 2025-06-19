Отправлено: - 13:56

важно не выскочить замуж за первого встречного и в то же время не засидеться в девках.

Цитата:Хех..Как говорится, где был автор, когда я была девачкой..Неужели сразу после развала СССР , практически при рождении, когда отдавали нефть в обмен на мыло?