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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Через перекопы к светлому будущему - когда ремонт не нужен, но всё равно будет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51980
Александр ОЛЕЙНИК: Через перекопы к светлому будущему - когда ремонт не нужен, но всё равно будет
Отправлено: 19.06.25 - 22:56
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В Рудном на улице Топоркова вновь начались работы по замене теплотрассы. Вновь, потому что работы ведутся на том самом участке, где трубы уже были заменены несколько лет назад. Где всё работает. Где, по словам жителей и моему личному опыту, «ни одной аварии не было».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45187
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Через перекопы к светлому будущему -...
Отправлено: 19.06.25 - 22:56
#1
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В Рудном конечно что то страшное сейчас творится, город погряз в грязи буквально..
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