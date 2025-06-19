Министерство иностранных дел (МИД) России получилось просьбу о предоставлении американскому предпринимателю Илону Маску политического убежища в стране. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, чьи слова приводит NEWS.ru.
Американский лидер Дональд Трамп 17 июня одобрил планы ударов США по иранским ядерным объектам. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал СBS News. «Он считает, что выбор не так уж велик», — заявил близкий к Трампу источник.
Если США нанесут удар по иранскому ядерному объекту в Фордо, то последствия будут хуже, чем Чернобыль, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщение о том, что американский президент Дональд Трамп склоняется к атаке на этот центр обогащения урана.
Да не совсем здоровое общество там походу живёт и растёт. Одуванчиков выращивают, к жизни не приспособленных. Дома стоят со времён СССР, а ходить там понимаете ли НЕЗЗЯЯЯ, я не психолог, но чем то хроническим попахивает.
Эл-починно: А ты за эту территорию заплатил, налоги на эту территорию платишь
Я то тут причем? Наш средний играет в соседних дворах в футбол, у них есть футбольные площадки, так что ко мне претензий быть не должно Но с другой стороны наш двор уже призовое место на миллион занимает и ко дню города нас будет опять поздравлять аким, то есть не нас, а председателя. У нас уже практически все решено.
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