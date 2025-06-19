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≡ Бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51979
Бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги
Отправлено: 19.06.25 - 12:06
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В Петропавловске 72-летней пенсионерке перестали платить пенсию из-за того, что она три месяца не снимала деньги с карты. Соответствующая норма предусмотрена законом, но, по оценке юристов, она парадоксальна.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8139
Бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги
Отправлено: 19.06.25 - 18:18
#15
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Цитата:
Эл-починно:

Я не помню про кого, у него каждое слово дышало "Казнь"! У нас такой Абике !
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7606
Re: Бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги
Отправлено: 19.06.25 - 19:48
#16
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Кажется на приложении каспи есть функция автоматом перекидывать на депозит (поправьте если что)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2243
Re: Бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги
Отправлено: 19.06.25 - 20:11
#17
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Цитата:
"Не все умирают в больницах, которые автоматически сообщают о смерти в органы. Бывает, что человек умер у себя дома, и родственники могут не сообщать о его смерти, чтобы пользоваться его пенсией. Я не вижу здесь логики, ее здесь просто нет. Наоборот – недобросовестные наследники будут регулярно снимать деньги со счета, и государство будет думать, что пенсионер жив-здоров, сам получает выплаты.

Источник:


ПРАВА пенсионерки не нарушены..всё по закону! Знаю такой случай, у одного алкаша умерла мать, похоронили её в деревне где никаких справок о смерти не затребовали...сын который всю свою жизнь провёл на нарах...стал получать пенсию матери и от передозировки в конце концов умер..если бы ему не подвалила халявная куча денег которые он не заслужил он жил бы и жил...
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