Несмотря на ужесточение законодательства, в сфере микрофинансирования по-прежнему существуют риски, особенно в отношении теневых структур. По закону организация, которая желает выдавать займы, обязана соблюдать ограничения по эффективной годовой ставке - не выше 46% годовых. Это сделано для защиты заёмщиков от чрезмерной долговой нагрузки. Однако на практике часто бывает так, что займы берут у так называемых «частных инвесторов», чаще всего - через объявления в Instagram, OLX или в мессенджерах. У таких кредиторов нет лицензии, они навязывают кабальные условия, а ставки достигают 100–120% годовых и выше.Источник: