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≡ 88 млн тенге с начала года - Финансовые пирамиды продолжают разорять жителей Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51979
88 млн тенге с начала года - Финансовые пирамиды продолжают разорять жителей Костанайской области
Отправлено: 19.06.25 - 19:52
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Из этих 88 млн возмещено менее 18 млн тенге. Об этом сообщил руководитель ДЭР по Костанайской области Тимур ХАСАНОВ. И добавил: "Мы инициируем объявление организаторов финпирамид международного уровня в розыск".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2243
Re: 88 млн тенге с начала года - Финансовые пирамиды продолжают...
Отправлено: 19.06.25 - 19:52
#1
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Цитата:
Несмотря на ужесточение законодательства, в сфере микрофинансирования по-прежнему существуют риски, особенно в отношении теневых структур. По закону организация, которая желает выдавать займы, обязана соблюдать ограничения по эффективной годовой ставке - не выше 46% годовых. Это сделано для защиты заёмщиков от чрезмерной долговой нагрузки. Однако на практике часто бывает так, что займы берут у так называемых «частных инвесторов», чаще всего - через объявления в Instagram, OLX или в мессенджерах. У таких кредиторов нет лицензии, они навязывают кабальные условия, а ставки достигают 100–120% годовых и выше.

Источник:


Ну примите такой закон, по которому должник не обязан выплачивать совершённый заем у фиктивного МФО.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7606
Re: 88 млн тенге с начала года - Финансовые пирамиды продолжают...
Отправлено: 19.06.25 - 19:59
#2
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Приятель мой Петя пианист со своей мамой получили кредит один миллион и скупили акции в интернете от популярного лица Маргулан Смагулова и перечислили некой даме из Алматы,та обещала заоблачные дивиденты. Прождали год и несолоно хлебавши решили обратиться в полицию. Эти разводят руками и просят ждать, скоро будет два года
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