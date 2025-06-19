Отправлено: - 20:11





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56350#1089217 "Не все умирают в больницах, которые автоматически сообщают о смерти в органы. Бывает, что человек умер у себя дома, и родственники могут не сообщать о его смерти, чтобы пользоваться его пенсией. Я не вижу здесь логики, ее здесь просто нет. Наоборот – недобросовестные наследники будут регулярно снимать деньги со счета, и государство будет думать, что пенсионер жив-здоров, сам получает выплаты.Источник:

Цитата:ПРАВА пенсионерки не нарушены..всё по закону! Знаю такой случай, у одного алкаша умерла мать, похоронили её в деревне где никаких справок о смерти не затребовали...сын который всю свою жизнь провёл на нарах...стал получать пенсию матери и от передозировки в конце концов умер..если бы ему не подвалила халявная куча денег которые он не заслужил он жил бы и жил...