saba: Он не пустобрех! Он пятилетний мальчик, которому дали порулить без взрослых и теперь он думает,:"Дай я на ту кнопку нажму, а дай на другую"! И полный восторг от безнаказанности!
Как и ранее, возлагаю на него большие надежды, он точно не в песочницу играет. Говоря метафорически: Получается очень одарённый малой, точнее младенец с ядерным пультом, который может запустить инфляцию, поднять тарифы, уничтожить ядерные объекты Ирана и.т.д. одним словом - супергерой!
saba: Это как в "Служебном романе", главный герой говорил:"Думаю я то нормально, а говорю, выражевываюсь,,"!
Цитата:
Kairat stayer: Как и ранее, возлагаю на него большие надежды, он точно не в песочницу играет. Говоря метафорически: Получается очень одарённый малой, точнее младенец с ядерным пультом, который может запустить инфляцию, поднять тарифы, уничтожить ядерные объекты Ирана и.т.д. одним словом - супергерой!
Он пятилетний мальчик, которому дали порулить без взрослых и теперь он думает,:"Дай я на ту кнопку нажму, а дай на другую"! И полный восторг от безнаказанности!
Многие вещи делает стратегически правильными, то же вооружение Европы, борьба с отщепенцами мигрантами, сокращение госдолга, хотя это сомнительно, бизнес, осваивание или освоение Арктики с Россией. Взамен Суэцкому Все очень логично
saba: Сосед у меня подозрительно ходил возле моей машины, да ещё и полгода назад мы с ним поругались, он грозился на мою семью и вообще его все не любят, он какой то сектант, пойду я ему высокоточно в спальню камней покидаю, так что ли?
Тут либо вы его, либо он вас. Сосед не успокоится, я вам точно говорю, у меня есть разведданные.
saba: Марик, от меня большая просьба, больше не стоит про секс!
Щас начнется: не стОит или не стоИт? Проходили, он неисправим Я бы даже присоединился к этой просьбе, но зная его могу точно сказать - он будет специально ещё чаще вставлять свои похотливые комментарии.
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