Отправлено: - 14:54

Kairat stayer:

За что обижаться? На мой взгляд, никто не переходил границы дозволенного, лично я, совсем не обиделся

Цитата:В мыслях даже не было Вас обижать и как то связывать Вас с сусликами! Это как в "Служебном романе", главный герой говорил:"Думаю я то нормально, а говорю, выражевываюсь,,"!