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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7133
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 14:13
#7366
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Д.Трамп говорит, что окончательного решения по нанесению удара американским оружием по Ирану не принял, будем скоро обсуждать в ситуационной комнате, но Иран не должны иметь ядерного оружия!

Будем наблюдать за развитием событий, окажется ли он пустобрехом, как говорят отдельные форумные эксперты :lol: :lol: :lol:


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 14:54
#7367
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Цитата:
Kairat stayer:
За что обижаться? На мой взгляд, никто не переходил границы дозволенного, лично я, совсем не обиделся

В мыслях даже не было Вас обижать и как то связывать Вас с сусликами! Это как в "Служебном романе", главный герой говорил:"Думаю я то нормально, а говорю, выражевываюсь,,"!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 14:58
#7368
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Цитата:
Kairat stayer:

Он не пустобрех! Он пятилетний мальчик, которому дали порулить без взрослых и теперь он думает,:"Дай я на ту кнопку нажму, а дай на другую"! И полный восторг от безнаказанности!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7133
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 15:49
#7369
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Цитата:
saba:
Он не пустобрех! Он пятилетний мальчик, которому дали порулить без взрослых и теперь он думает,:"Дай я на ту кнопку нажму, а дай на другую"! И полный восторг от безнаказанности!


Как и ранее, возлагаю на него большие надежды, он точно не в песочницу играет. Говоря метафорически: Получается очень одарённый малой, точнее младенец с ядерным пультом, который может запустить инфляцию, поднять тарифы, уничтожить ядерные объекты Ирана и.т.д. одним словом - супергерой! :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7133
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 16:06
#7370
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Цитата:
saba:
Это как в "Служебном романе", главный герой говорил:"Думаю я то нормально, а говорю, выражевываюсь,,"!


Цитата:
Kairat stayer:
Как и ранее, возлагаю на него большие надежды, он точно не в песочницу играет. Говоря метафорически: Получается очень одарённый малой, точнее младенец с ядерным пультом, который может запустить инфляцию, поднять тарифы, уничтожить ядерные объекты Ирана и.т.д. одним словом - супергерой!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45179
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 16:26
#7371
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Цитата:
saba:

Цитата:
Он пятилетний мальчик, которому дали порулить без взрослых и теперь он думает,:"Дай я на ту кнопку нажму, а дай на другую"! И полный восторг от безнаказанности!

Многие вещи делает стратегически правильными, то же вооружение Европы, борьба с отщепенцами мигрантами, сокращение госдолга, хотя это сомнительно, бизнес, осваивание или освоение Арктики с Россией.
Взамен Суэцкому
Все очень логично

[Исправлено: 111, 19.06.2025 - 17:29]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 16:42
#7372
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Цитата:
Kairat stayer:
- супергерой!

Тут я согласен, осталось только определить кто он, капитан Америка или Губка Боб?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27995
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 17:49
#7373
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Цитата:
saba:
Сосед у меня подозрительно ходил возле моей машины, да ещё и полгода назад мы с ним поругались, он грозился на мою семью и вообще его все не любят, он какой то сектант, пойду я ему высокоточно в спальню камней покидаю, так что ли?

Тут либо вы его, либо он вас. Сосед не успокоится, я вам точно говорю, у меня есть разведданные. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 17:51
#7374
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Цитата:
maxsaf:
меня есть разведданные.

Вы Губка Боб или капитан Америка? Только им верю!
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