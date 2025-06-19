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≡ Новый праздник и выходной в Казахстане: Минтруда поддержало предложение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51978
Новый праздник и выходной в Казахстане: Минтруда поддержало предложение
Отправлено: 19.06.25 - 17:31
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В Казахстане может появиться новый государственный праздник и выходной день. Об этом говорится в ответе Министерства труда и социальной защиты населения на депутатский запрос.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1454
Re: Новый праздник и выходной в Казахстане: Минтруда поддержало...
Отправлено: 19.06.25 - 17:31
#1
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Хорошая новость! Действительно молодцы!
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