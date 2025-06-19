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≡ Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей, которые жили с ним
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51978
Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей, которые жили с ним
Отправлено: 19.06.25 - 10:05
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В 2016 году частный судебный исполнитель возбудил производство о взыскании алиментов с жителя Костаная в пользу его бывшей супруги на содержание общих детей. Через два месяца женщина скончалась, детей стал воспитывать отец. Однако исполнительное производство не прекратили.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1698
Re: Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей,...
Отправлено: 19.06.25 - 10:05
#1
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ЧСИ в большинстве своём очень не хорошие люди,а точнее подлецы. Прекрасно зная ситуацию,а делают людям гадости,чтобы получить свой %. Особенно это круто,когда стоишь на таможне,а тебя не выпускают из-за копеечного штрафа! Как будто этоо ЧСИшник не мог позвонить и сказать оплатить его! Все базы ведь есть у них! Подлецы!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8135
Re: Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей,...
Отправлено: 19.06.25 - 11:02
#2
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У меня был штраф по ПДД, вовремя не сумел его оплатить (штрафы у нас конские), через 2 месяца оплатил, права из ДП забрал, показав квиток, через полгода начинают названивать судебные исполнители, оплатите наши 25 процентов, за что? Послал их, может ещё проценты копятся, пока никто не звонил, лет 7 прошло.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
935
Re: Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей,...
Отправлено: 19.06.25 - 13:54
#3
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Не надо провоцировать население на незаконность действий! Мать детей на которых был обязан по суду платить алименты, на момент вынесения судебного решения о взыскании алиментов, была жива! Но ни алиментщик, ни его жена не сообщили суду, что алиментщик продолжает жить с детьми! ЧСИ обязан исполнять неотмененное никем судебное решение и не обязан защищать выполнять права и обязанности алиментщика при наличии судебного решения о взыскании алиментов! Только алиментщик по Закону сам обязан был обратиться с исковым заявлением только в суд о прекращении исполнительного производства с момента смерти жены, но он этого не сделал! Без решения суда о прекращении исполнительного производства, никакой ЧСИ не имеет права прекращать исполнительное производство! Поэтому подлецами всех ЧСИ писать в СМИ нельзя, иначе может наступить наказание! ЧСИ законно исполнял свою обязанность! Судебного решения о прекращении взыскания алиментов с алиментщика, у ЧСИ не было! И сейчас судебное решение о взыскании алиментов действует, пока детям не исполниться по 18 лет. Здесь суд отменил лишь арест на принудительное взыскание алиментов с заработной платы и обязал ЧСИ прекратить исполнительное производство с момента смерти получателя алиментов, поскольку с алиментщиком проживают несовершеннолетние дети, который их содержит! Поэтому многие примеры по этой статье, просто неуместны и должны отклоняться модератором!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1698
Re: Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей,...
Отправлено: 19.06.25 - 16:24
#4
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Цитата:
абике:
подлецами всех ЧСИ

Я написал "в большинстве своём",а не ВСЕ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8135
Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей, которые жили с ним
Отправлено: 19.06.25 - 16:44
#5
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Вот те на! Мой комментарий потерялся! Скорее всего из за слова расстрел
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