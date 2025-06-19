Re: Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей,...

Отправлено: - 13:54

Не надо провоцировать население на незаконность действий! Мать детей на которых был обязан по суду платить алименты, на момент вынесения судебного решения о взыскании алиментов, была жива! Но ни алиментщик, ни его жена не сообщили суду, что алиментщик продолжает жить с детьми! ЧСИ обязан исполнять неотмененное никем судебное решение и не обязан защищать выполнять права и обязанности алиментщика при наличии судебного решения о взыскании алиментов! Только алиментщик по Закону сам обязан был обратиться с исковым заявлением только в суд о прекращении исполнительного производства с момента смерти жены, но он этого не сделал! Без решения суда о прекращении исполнительного производства, никакой ЧСИ не имеет права прекращать исполнительное производство! Поэтому подлецами всех ЧСИ писать в СМИ нельзя, иначе может наступить наказание! ЧСИ законно исполнял свою обязанность! Судебного решения о прекращении взыскания алиментов с алиментщика, у ЧСИ не было! И сейчас судебное решение о взыскании алиментов действует, пока детям не исполниться по 18 лет. Здесь суд отменил лишь арест на принудительное взыскание алиментов с заработной платы и обязал ЧСИ прекратить исполнительное производство с момента смерти получателя алиментов, поскольку с алиментщиком проживают несовершеннолетние дети, который их содержит! Поэтому многие примеры по этой статье, просто неуместны и должны отклоняться модератором!