Бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги
Отправлено: 19.06.25 - 12:06
В Петропавловске 72-летней пенсионерке перестали платить пенсию из-за того, что она три месяца не снимала деньги с карты. Соответствующая норма предусмотрена законом, но, по оценке юристов, она парадоксальна. Читать новость
По моему так справедливо. Три месяца не пользоваться счётом - это нонсенс. За квартиру, за телефон, свет и газ (если есть) могли бы платежи проходить? На что она жила тогда вообще? На что лекарства покупала? Хочешь копить, перекидывай на какой ни будь депозит и готово. А так деньги вернут, выплату продолжат. Что ещё нужно?
Кубышка под матрасом - вариант? Может человек наличку снял, а на карте копит. Наличкой платит коммуналку и в аптеке. Кому какое дело, КАК человек пользуется своими деньгами? За обслуживание счета/карты платит, а куда тратит (и тратит ли) - это не нашего с вами ума дело.
Может тогда если я плачу подоходный налог, но не вижу его целевого использования в виде адекватного использования бюджетных средств, я тоже имею право прекратить оплачивать? Эту игру могут играть двое )))
Положенную выплату нельзя вот так просто взять и отменить. Оснований для этого никаких. Действительно, могли соцработника заслать. Они же тоже для каких-то целей существуют. Позвонить из отдела занятости и соцпрограмм могли? Могли. Но не стали этого делать.
Одна бабуленька 3 месяца не снимала маленькую сумму (не думаю, что пенсия большая, раз на санаторий несколько месяцев копила) -так сразу на дыбы встали, выплату приостановили - так как вопросы возникли.
А когда одна рожа почти полмиллиарда бюджетных (а не своих, положенных) денег умотала -так и вопросов это не вызвало. Даже в статус обвиняемого (типа по закону) перевести не могут его.
Это справедливо?
Один всю жизнь горбатился и его запросто лишили этих денег (пусть и возместили потом, но все же); другой -тащит и ртом, и ж*#ой - даже пальчиком не погрозили. Демократия. У кого деньги - тот и прав. Не новый это Казахстан, ох, не новый
"Не судите по себе, не будете судимы! Юрист только провоцирует ситуацию с приостановлением выдачи пенсии! Никто пенсионерку пенсии не лишал, не надо это в СМИ писать, не надо провоцировать неграмотных юридически пенсионеров на беззаконие! На пенсионеров, банки открывают социальный банковский счет на имя пенсионера, который обязательно контролируется ГЦВП. Поэтому ни ГЦВП, ни банк не имеет права лишать пенсионера пенсии! Комментарии на форуме явно провокационные: типа гос-во дурак, и оно против населения, а мы умные и имеем право провоцировать людей на смуту! А статью за провокацию не желаете! Если пишете, то пишите аргументированно, со ссылками на Закон, а не выплескивайте эмоции, со ссылками на юриста! Юрист не Закон! Нарушений права пенсионера нет! И не надо сваливать все в кучу, ссылаясь гос-во плохое, если позволяет воровать "рожам", одновременно плохое, если пенсии пенсионерку лишили! Пора бы уже гос-ву проводить политику карательную против болтунов и провокаторов, создающих в СМИ социальную напряженность, невзирая на личности! Пора уже гос-ву перестать быть жалостливым ко всем, особенно к любителям раскачивать "лодку социальной напряженности" в этом качающемся мире! Иначе далеко пойдем!
Уважаемый, ткните пальцем в провокацию! Ну или в то, что вы за нее приняли.
Вы сами-то хоть одну ссылку указали? Только тычете всем своей праведностью.
Говорю лично за себя - я никаких провоцирующих целей не преследую. Лично я хочу уяснить для себя - отдельно взятая бабушка не снимающая СВОИ деньги, почему-то вызвала вопросы у проверяющих.
Те, кто нагло ворует БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ( в том числе и наши с вами - это и налоги, и штрафы и пошлины и т.д.) - вопросов не вызывают. У них все чисто и нормально. До каких пор такое будет продолжаться?
Если это (по вашему экспертному мнению) и есть провокация и раскачивание лодки - то тут остается только руками развести и плечами пожать. Значит вы приветствуете такой ход событий и вещей. И причинно-следственные связи для вас также являются пустым звуком.
vofkakst: Уважаемый, ткните пальцем в провокацию! Ну или в то, что вы за нее приняли.
Эмоции, которые захлестывают вас очень много! Вы все еще считаете себя праведником и борцом против власть имущих! Этаким Робин Гудом! Не тем путем идете! Не надо рубить сук на котором сидите! Вы сначала внимательно читайте статью и потом делайте взвешенные выводы о том, есть ил вообще нарушения прав тех или иных субъектов!
То есть ответа по существу нет. Чего и следовало ожидать.
У гражданина РК помимо обязанностей (повинностей, как угодно) есть еще и права. И я считаю, что распоряжаться своими деньгами каждый вправе сам. Предположим, такая норма есть. А может ли быть вторая сторона вопроса? Например, человек не транспортабельный, не может сходить и снять деньги. Или человек в любом возрасте обязан и физподготовку иметь, и в технологиях разбираться (чтобы например перевести на другой счет) - кстати, дополнительный подвопрос - упомянули депозиты - значит у бабушек еще и депозиты должны быть. Не слишком много требований к людям, находящимся на заслуженном отдыхе? А если перелом конечностей, и человек не может сходить - все, конец выплатам? Это по вашему справедливая забота государства о своих гражданах?
Все сходится к тому, что бедная бабушка должна и несколько счетов иметь, и контакты енпф, и бегать исправно к банкомату.
Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать