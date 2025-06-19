Отправлено: - 15:01

родом из Шанхая2022:

....да не ничего не справедливо хочу снимаю хочу не снимаю какая им разница...

Цитата:Есть разница -В статье так же ясно указано, она могла бы её не снимать и копить, если хочет, но должна была об этом оповестить.