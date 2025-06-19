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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 11:21
#7351
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Цитата:
Kairat stayer:
Если бы были разведданные, могли

Ключевое слово "если"! Получается не было разведданных, что Иран хочет сделать ЯО? Просто Израиль долбанул по Ирану оттого что вот плохие они, могут когда нибудь нам бяку сделать? А мы их ракетами по мордам, так что очередь беженцев на границе стоит! И Вы это одобряете?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 11:26
#7352
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Сосед у меня подозрительно ходил возле моей машины, да ещё и полгода назад мы с ним поругались, он грозился на мою семью и вообще его все не любят, он какой то сектант, пойду я ему высокоточно в спальню камней покидаю, так что ли?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 11:29
#7353
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Цитата:
maxsaf:
Или они не воюют со всем миром

Они воюют со всем миром ласково, а Россия угрюмо! Никто не видит, но когда американский летчик посылает ракету, он при этом улыбается, а российский матерится!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 11:30
#7354
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Маты не все адекватно воспринимают, от этого и русофобия!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 11:40
#7355
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Цитата:
saba:
Ключевое слово "если"! Получается не было разведданных, что Иран хочет сделать ЯО? Просто Израиль долбанул по Ирану оттого что вот плохие они, могут когда нибудь нам бяку сделать? А мы их ракетами по мордам, так что очередь беженцев на границе стоит! И Вы это одобряете?


Конечно, зачем ждать, пока Иран возможно разработает ядерное оружие, если можно нанести превентивные точечные удары по военным объектам и причастным к ним лицам заранее. Ирану тоже нужно играть по правилам МАГАТЕ. Разведданных нет, это же когда доказательства настолько секретные, что даже разведка США о них не знает! Получается Израиль совместно с США просто хотят сыграть в "угадай мелодию", только вместо нот ядерные центрифуги, которые могут нести большую угрозу миру и число уцелевших беженцев будет в разы больше.

Считается, что Иран сейчас ближе всего к ядерному оружию, чем когда-либо. Ирану предлагали ограничить ядерную программу только мирными целями в обмен на снятие международных санкций, также предлагали не развивать собственное обогащение, а покупать уран для мирных целей. Однако предложения не были реализованы, в основном из-за взаимного недоверия, политических рисков и смены позиции США.

К Ирану нет доверия со стороны международного сообщества, который настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер (для производства электроэнергии). Выше отметил, что обогащение урана - это двойная технология, которая может быть использована как для мирных целей, так и для создания ядерного оружия.

[Исправлено: Kairat stayer, 19.06.2025 - 12:43]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 11:49
#7356
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Цитата:
Kairat stayer:
Считается, что Иран сейчас ближе всего к ядерному оружию,

Цитата:
Kairat stayer:
Ирану нет доверия со стороны международного

Кем считается? Кто это пресловутое международное сообщество?
Национальная разведка США прямым текстом объявила, что у неё нет данных, что Иран разрабатывал ЯО!
И тут какое то размытое международное сообщество считает... Не вижу ни одного заявления от международного сообщества, вижу только Нетаньяху и Трампа!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 11:53
#7357
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Цитата:
saba:
Кем считается? Кто это пресловутое международное сообщество?


Сусликов в степи, не всегда же можно увидеть?
А, они точно там есть! :lol: :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 12:03
#7358
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Читал интервью главного редактора The Diplomate Азаттыку.
Если сжато, то власти ЦА уже повернулись в сторону Китая, но нужно нивелировать предубеждения населения! Именно поэтому АЭС первой отдали Россие , а вторую Китаю. Население более привычны контакты с Россией и оно не видит в этом большой угрозы, однако после войны в Украине всё для политических элит изменилось, поэтому постепенно нужно переориентировать население в сторону восприятия Китая как главного союзника!
От себя добавлю, что видимо план этот долгосрочный и вполне удачный! Особенно, если Россия и дальше себя будет так вести в Украине, то отдаление бывших республик СССР неизбежно! Как факторы, тут и отток русского населения в Россию и неизбежная замена старшего поколения ориентированного на Россию на новое поколение более вариативного, в общем Россия своим тактическим действием(нападением на Украину) проиграло стратегически!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 12:05
#7359
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Цитата:
Kairat stayer:
Сусликов в степи, не

Как я раньше не догадался! Суслики и есть международное сообщество!
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 12:08
#7360
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Простите суслики! Я не хотел вас обижать!
Так получилось.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 12:10
#7361
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Цитата:
saba:
Национальная разведка США прямым текстом объявила, что у неё нет данных, что Иран разрабатывал ЯО!


Следует отметить, что посольства США в Иране нет с 1980 года, формально швейцарское посольство выполняет функции защиты американских интересов, в ближайшее время скорее всего не откроют. Швейцарцы очень осторожны и не будут собирать рискованные и нужные разведданные.

Отсутствие посольства США в Иране серьёзно затрудняет работу американского разведсообщества по сбору данных о ядерной программе. Дипломаты часто работают под официальным прикрытием (атташе по культуре, офицер безопасности и т.д.). Такие люди могут легально находиться в стране и вести наблюдение, налаживать контакты с местными источниками, осуществлять вербовку агентов. США не имеют посольства, следовательно, у ЦРУ и других структур нет легального присутствия в Тегеране.

Моссад, израильская внешняя разведка, активно работает в Иране, и есть множество подтверждений (в том числе от иранских властей), что их деятельность в стране глубоко проникла внутрь ядерной, военной и разведывательной инфраструктуры Ирана.

Как вам такое?
В 2018 году Моссад провёл одну из самых дерзких операций: ночью группа агентов проникла в склад в Тегеране и похитила полтонны документов, детализирующих иранскую ядерную программу. Израиль позже публично продемонстрировал документы как доказательство, что Иран вёл скрытую ядерную программу.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 19.06.2025 - 13:13]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 12:20
#7362
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Цитата:
saba:
Простите суслики! Я не хотел вас обижать!
Так получилось.


За что обижаться? На мой взгляд, никто не переходил границы дозволенного, лично я, совсем не обиделся 8-) 8-) 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7131
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 12:29
#7363
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Цитата:
saba:
Как я раньше не догадался! Суслики и есть международное сообщество!


Выше выражение - метафорическое сравнение из-за сходства. Если суслики в степи есть, тогда и ядерное оружие может разрабатываться :-P :-P :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45177
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 14:09
#7364
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Цитата:
saba:

Цитата:
Простите суслики! Я не

Как то я от нечего делать зимой тоже писал про сусликов

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45177
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.06.25 - 14:13
#7365
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
Не приставайте к человеку. О

И Карачун появился на мед, постоянно обо мне говорит с другими, но типа не со мной..
Типа второго Скептика..
Чтобы показать себя Выше и сделать мне ой как больно…
Проходили в шестом классе такое с пионерками активистками..
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