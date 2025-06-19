Ключевое слово "если"! Получается не было разведданных, что Иран хочет сделать ЯО? Просто Израиль долбанул по Ирану оттого что вот плохие они, могут когда нибудь нам бяку сделать? А мы их ракетами по мордам, так что очередь беженцев на границе стоит! И Вы это одобряете?
Сосед у меня подозрительно ходил возле моей машины, да ещё и полгода назад мы с ним поругались, он грозился на мою семью и вообще его все не любят, он какой то сектант, пойду я ему высокоточно в спальню камней покидаю, так что ли?
saba: Ключевое слово "если"! Получается не было разведданных, что Иран хочет сделать ЯО? Просто Израиль долбанул по Ирану оттого что вот плохие они, могут когда нибудь нам бяку сделать? А мы их ракетами по мордам, так что очередь беженцев на границе стоит! И Вы это одобряете?
Конечно, зачем ждать, пока Иран возможно разработает ядерное оружие, если можно нанести превентивные точечные удары по военным объектам и причастным к ним лицам заранее. Ирану тоже нужно играть по правилам МАГАТЕ. Разведданных нет, это же когда доказательства настолько секретные, что даже разведка США о них не знает! Получается Израиль совместно с США просто хотят сыграть в "угадай мелодию", только вместо нот ядерные центрифуги, которые могут нести большую угрозу миру и число уцелевших беженцев будет в разы больше.
Считается, что Иран сейчас ближе всего к ядерному оружию, чем когда-либо. Ирану предлагали ограничить ядерную программу только мирными целями в обмен на снятие международных санкций, также предлагали не развивать собственное обогащение, а покупать уран для мирных целей. Однако предложения не были реализованы, в основном из-за взаимного недоверия, политических рисков и смены позиции США.
К Ирану нет доверия со стороны международного сообщества, который настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер (для производства электроэнергии). Выше отметил, что обогащение урана - это двойная технология, которая может быть использована как для мирных целей, так и для создания ядерного оружия.
Kairat stayer: Считается, что Иран сейчас ближе всего к ядерному оружию,
Цитата:
Kairat stayer: Ирану нет доверия со стороны международного
Кем считается? Кто это пресловутое международное сообщество? Национальная разведка США прямым текстом объявила, что у неё нет данных, что Иран разрабатывал ЯО! И тут какое то размытое международное сообщество считает... Не вижу ни одного заявления от международного сообщества, вижу только Нетаньяху и Трампа!
Читал интервью главного редактора The Diplomate Азаттыку. Если сжато, то власти ЦА уже повернулись в сторону Китая, но нужно нивелировать предубеждения населения! Именно поэтому АЭС первой отдали Россие , а вторую Китаю. Население более привычны контакты с Россией и оно не видит в этом большой угрозы, однако после войны в Украине всё для политических элит изменилось, поэтому постепенно нужно переориентировать население в сторону восприятия Китая как главного союзника! От себя добавлю, что видимо план этот долгосрочный и вполне удачный! Особенно, если Россия и дальше себя будет так вести в Украине, то отдаление бывших республик СССР неизбежно! Как факторы, тут и отток русского населения в Россию и неизбежная замена старшего поколения ориентированного на Россию на новое поколение более вариативного, в общем Россия своим тактическим действием(нападением на Украину) проиграло стратегически!
saba: Национальная разведка США прямым текстом объявила, что у неё нет данных, что Иран разрабатывал ЯО!
Следует отметить, что посольства США в Иране нет с 1980 года, формально швейцарское посольство выполняет функции защиты американских интересов, в ближайшее время скорее всего не откроют. Швейцарцы очень осторожны и не будут собирать рискованные и нужные разведданные.
Отсутствие посольства США в Иране серьёзно затрудняет работу американского разведсообщества по сбору данных о ядерной программе. Дипломаты часто работают под официальным прикрытием (атташе по культуре, офицер безопасности и т.д.). Такие люди могут легально находиться в стране и вести наблюдение, налаживать контакты с местными источниками, осуществлять вербовку агентов. США не имеют посольства, следовательно, у ЦРУ и других структур нет легального присутствия в Тегеране.
Моссад, израильская внешняя разведка, активно работает в Иране, и есть множество подтверждений (в том числе от иранских властей), что их деятельность в стране глубоко проникла внутрь ядерной, военной и разведывательной инфраструктуры Ирана.
Как вам такое? В 2018 году Моссад провёл одну из самых дерзких операций: ночью группа агентов проникла в склад в Тегеране и похитила полтонны документов, детализирующих иранскую ядерную программу. Израиль позже публично продемонстрировал документы как доказательство, что Иран вёл скрытую ядерную программу.
И Карачун появился на мед, постоянно обо мне говорит с другими, но типа не со мной.. Типа второго Скептика.. Чтобы показать себя Выше и сделать мне ой как больно… Проходили в шестом классе такое с пионерками активистками..
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