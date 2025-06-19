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≡ Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая политика нужна Казахстану в отношение Китая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51977
Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая политика нужна Казахстану в отношение Китая
Отправлено: 19.06.25 - 13:56
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Не каждый руководитель страны решает посетить другую страну в день своего рождения. В этом есть особый смысл. Именно так я воспринял приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. Или же все дело в саммите «Центральная Азия – Китай», который был запланирован на эти дни?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45177
Re: Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая...
Отправлено: 19.06.25 - 13:56
#1
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Цитата:
важно не выскочить замуж за первого встречного и в то же время не засидеться в девках.

Хех..
Как говорится, где был автор, когда я была девачкой..
Неужели сразу после развала СССР , практически при рождении, когда отдавали нефть в обмен на мыло?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1697
Re: Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая...
Отправлено: 19.06.25 - 14:01
#2
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Сколько зла и откровенно тупых решений сделал великий нурике.. Кошмар. А сколько народа его боготворят до сих пор,эдакий вариант ватников в РФ.
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