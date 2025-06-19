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Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая политика нужна Казахстану в отношение Китая
Амиржан КОСАНОВ: Без синофобии и без синофилии. Именно такая политика нужна Казахстану в отношение Китая
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