Re: Бабушку оставили без пенсии за то, что она не тратила деньги

Отправлено: - 13:13

"Не судите по себе, не будете судимы! Юрист только провоцирует ситуацию с приостановлением выдачи пенсии! Никто пенсионерку пенсии не лишал, не надо это в СМИ писать, не надо провоцировать неграмотных юридически пенсионеров на беззаконие! На пенсионеров, банки открывают социальный банковский счет на имя пенсионера, который обязательно контролируется ГЦВП. Поэтому ни ГЦВП, ни банк не имеет права лишать пенсионера пенсии! Комментарии на форуме явно провокационные: типа гос-во дурак, и оно против населения, а мы умные и имеем право провоцировать людей на смуту! А статью за провокацию не желаете! Если пишете, то пишите аргументированно, со ссылками на Закон, а не выплескивайте эмоции, со ссылками на юриста! Юрист не Закон! Нарушений права пенсионера нет! И не надо сваливать все в кучу, ссылаясь гос-во плохое, если позволяет воровать "рожам", одновременно плохое, если пенсии пенсионерку лишили! Пора бы уже гос-ву проводить политику карательную против болтунов и провокаторов, создающих в СМИ социальную напряженность, невзирая на личности! Пора уже гос-ву перестать быть жалостливым ко всем, особенно к любителям раскачивать "лодку социальной напряженности" в этом качающемся мире! Иначе далеко пойдем!