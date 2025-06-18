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≡ Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51977
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 15:39
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Мужчина оформил покупку автомобиля через раздел Госуслуги в приложении банка. По пути в специализированный ЦОН его остановили сотрудники полиции и составили протокол за управление автомобилем якобы с подложными номерами.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1655
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 19.06.25 - 08:02
#15
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Что-то я так и не понял за каким лешим он поехал на автомобиле снятом с учета в цон. Вариантов достаточно: сначала приехал в цон, потом проводишь сделку; если "замуж невтерпеж" то проводишь сделку, снимаешь недействующие номерные знаки и с ними добираешься до цона, хошь пешком, хошь на общественном транспорте, сдаешь их, получаешь новые. Там же сейчас сам автомобиль показывать не нужно.
В общем считаю что владелец всё-таки накосячил, не на лишение права управления тс конечно, но копеечкой пожурить стоило, чисто для стимуляции мозговой деятельности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27994
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 19.06.25 - 08:15
#16
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Цитата:
ответственность наступает лишь при наличии умысла, которого в действиях гр.И. установлено не было

Был. Пешком не идти ))
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1432
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 19.06.25 - 12:54
#17
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Испокон веков при переоформлении ездили без номеров, спрака- счёт при себе и вперёд, бывало дня по три и ничего, никто не докапываются, знали, что процедура не быстрая, пробитие по базам, оформление, получение и т.д. А с чего вдруг теперь возбудилась? Только из за плана по штрафам, думаю вот-вот экологи с трубочками на трассу выползут, потом талончики на содержание СО начнут продавать, было, проходили.
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