Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...

Отправлено: - 08:02

Что-то я так и не понял за каким лешим он поехал на автомобиле снятом с учета в цон. Вариантов достаточно: сначала приехал в цон, потом проводишь сделку; если "замуж невтерпеж" то проводишь сделку, снимаешь недействующие номерные знаки и с ними добираешься до цона, хошь пешком, хошь на общественном транспорте, сдаешь их, получаешь новые. Там же сейчас сам автомобиль показывать не нужно.

В общем считаю что владелец всё-таки накосячил, не на лишение права управления тс конечно, но копеечкой пожурить стоило, чисто для стимуляции мозговой деятельности.