Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать