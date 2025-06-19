Отправлено: - 11:40

saba:

Ключевое слово "если"! Получается не было разведданных, что Иран хочет сделать ЯО? Просто Израиль долбанул по Ирану оттого что вот плохие они, могут когда нибудь нам бяку сделать? А мы их ракетами по мордам, так что очередь беженцев на границе стоит! И Вы это одобряете?

[Исправлено: Kairat stayer, 19.06.2025 - 12:43]

Цитата:Конечно, зачем ждать, пока Иран возможно разработает ядерное оружие, если можно нанести превентивные точечные удары по военным объектам и причастным к ним лицам заранее. Ирану тоже нужно играть по правилам МАГАТЕ. Разведданных нет, это же когда доказательства настолько секретные, что даже разведка США о них не знает! Получается Израиль совместно с США просто хотят сыграть в "угадай мелодию", только вместо нот ядерные центрифуги, которые могут нести большую угрозу миру и число уцелевших беженцев будет в разы больше.Считается, что Иран сейчас ближе всего к ядерному оружию, чем когда-либо. Ирану предлагали ограничить ядерную программу только мирными целями в обмен на снятие международных санкций, также предлагали не развивать собственное обогащение, а покупать уран для мирных целей. Однако предложения не были реализованы, в основном из-за взаимного недоверия, политических рисков и смены позиции США.К Ирану нет доверия со стороны международного сообщества, который настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер (для производства электроэнергии). Выше отметил, что обогащение урана - это двойная технология, которая может быть использована как для мирных целей, так и для создания ядерного оружия.