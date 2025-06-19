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≡ Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей, которые жили с ним
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51974
Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей, которые жили с ним
Отправлено: 19.06.25 - 10:05
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В 2016 году частный судебный исполнитель возбудил производство о взыскании алиментов с жителя Костаная в пользу его бывшей супруги на содержание общих детей. Через два месяца женщина скончалась, детей стал воспитывать отец. Однако исполнительное производство не прекратили.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1696
Re: Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей,...
Отправлено: 19.06.25 - 10:05
#1
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ЧСИ в большинстве своём очень не хорошие люди,а точнее подлецы. Прекрасно зная ситуацию,а делают людям гадости,чтобы получить свой %. Особенно это круто,когда стоишь на таможне,а тебя не выпускают из-за копеечного штрафа! Как будто этоо ЧСИшник не мог позвонить и сказать оплатить его! Все базы ведь есть у них! Подлецы!
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