Re: Костанайцу девять лет начисляли долг по алиментам за детей,...

Отправлено: - 10:05

ЧСИ в большинстве своём очень не хорошие люди,а точнее подлецы. Прекрасно зная ситуацию,а делают людям гадости,чтобы получить свой %. Особенно это круто,когда стоишь на таможне,а тебя не выпускают из-за копеечного штрафа! Как будто этоо ЧСИшник не мог позвонить и сказать оплатить его! Все базы ведь есть у них! Подлецы!