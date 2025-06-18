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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:01
Ну что там наши зетники, обсудили меня и умолкли?
То то..
Моя музыка нас связала..
То то..
Моя музыка нас связала..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:12
Цитата:
Напиши лучше что-нибудь с поддекстом, как ты умеешь, чтобы отклонение сразу явно было видно
111:
Моя музыка нас связала..
Моя музыка нас связала..
Напиши лучше что-нибудь с поддекстом, как ты умеешь, чтобы отклонение сразу явно было видно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:17
Цитата:
Цитата:
Ты не русский, не поймешь все равно, наш русский менталитет
maxsaf:
Цитата:
Напиши лучше что-нибудь с поддекстом, к
Ты не русский, не поймешь все равно, наш русский менталитет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:19
---Не трогайте звезду !!! Ведь неизвестно , какое ядро у этой звезды ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:19
Сейчас в инсте сражаюсь, племянница Наташкина русская с Астаны приехала, рада что там ухватили место под солнцем, пока особо нет времени, роллы делаем
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:21
В Астане у нее уже бизнес, живут в золотом квадрате в Алматинском районе, только узнал, и ее не гоняют там по казашка, хотя с Алматой две большие разницы, в Алмате вообще не знают казахский как у нас
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:22
Цитата:
--В паспорте тоже русский написано ?
111:
наш русский менталитет
наш русский менталитет
--В паспорте тоже русский написано ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:24
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:24
Цитата:
Видимо, натура такая
Гога:
Сейчас в инсте сражаюсь
Сейчас в инсте сражаюсь
Видимо, натура такая
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:25
Цитата:
----***«Золотой квадрат» — городской жилищный массив Алма-Аты, расположенный в границах улиц Желтоксан — Абая — Кунаева — Кабанбай батыра.---
--Ну и где правда? Где Астана и где Алма - Ата ?
111:
В Астане у нее уже бизнес, живут в золотом квадрате в Алматинском районе
В Астане у нее уже бизнес, живут в золотом квадрате в Алматинском районе
----***«Золотой квадрат» — городской жилищный массив Алма-Аты, расположенный в границах улиц Желтоксан — Абая — Кунаева — Кабанбай батыра.---
--Ну и где правда? Где Астана и где Алма - Ата ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:26
Цитата:
Цитата:
Я его сдал, паспорта нет.
И какая разница что написано, все мои сородичи в России как и я русские духом и сердцем!
Мы же воюем и уничтожаем украинцев и якуты и узбеки и казахи, которые чувствуют себя русскими
Гога:
Цитата:
паспорте тоже русский написано ?
Я его сдал, паспорта нет.
И какая разница что написано, все мои сородичи в России как и я русские духом и сердцем!
Мы же воюем и уничтожаем украинцев и якуты и узбеки и казахи, которые чувствуют себя русскими
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:28
Цитата:
Цитата:
Племянница в Астане в алма-атинском районе, так сказала
Это как улица кустанайская в Рудном или Ко..
Зачем так тормозишь?
[Исправлено: 111, 19.06.2025 - 00:29]
Гога:
Цитата:
Где Астана и
Племянница в Астане в алма-атинском районе, так сказала
Это как улица кустанайская в Рудном или Ко..
Зачем так тормозишь?
[Исправлено: 111, 19.06.2025 - 00:29]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:37
Цитата:
----Золотой квадрат есть в Алма -Ате , а отнюдь не в Астане .Но с тобой разговаривать бесполезно . Потому что ты .....
111:
Зачем так тормозишь?
Зачем так тормозишь?
----Золотой квадрат есть в Алма -Ате , а отнюдь не в Астане .Но с тобой разговаривать бесполезно . Потому что ты .....
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:50
Цитата:
Цитата:
Скажу больше, Золотой квадрат есть и в Костанае, и я в нем живу
Ты точно не русский
Гога:
Цитата:
Золотой квадрат есть в Алма -Ате ,
Скажу больше, Золотой квадрат есть и в Костанае, и я в нем живу
Ты точно не русский
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
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- 4419
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:57
Цитата:
Тут кроме тебя русских то и нет, кто бы сомневался!
Придёт время и в украинца переобуешься?
111:
Ты точно не русский
Ты точно не русский
Тут кроме тебя русских то и нет, кто бы сомневался!
Придёт время и в украинца переобуешься?
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