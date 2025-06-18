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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 487 из 488«1...485486487488»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:01
#7291
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Ну что там наши зетники, обсудили меня и умолкли?
То то..
Моя музыка нас связала..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:12
#7292
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Цитата:
111:
Моя музыка нас связала..

Напиши лучше что-нибудь с поддекстом, как ты умеешь, чтобы отклонение сразу явно было видно :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:17
#7293
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Напиши лучше что-нибудь с поддекстом, к

Ты не русский, не поймешь все равно, наш русский менталитет
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12018
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:19
#7294
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---Не трогайте звезду !!! Ведь неизвестно , какое ядро у этой звезды ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:19
#7295
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Сейчас в инсте сражаюсь, племянница Наташкина русская с Астаны приехала, рада что там ухватили место под солнцем, пока особо нет времени, роллы делаем
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:21
#7296
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В Астане у нее уже бизнес, живут в золотом квадрате в Алматинском районе, только узнал, и ее не гоняют там по казашка, хотя с Алматой две большие разницы, в Алмате вообще не знают казахский как у нас
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12018
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:22
#7297
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Цитата:
111:
наш русский менталитет

--В паспорте тоже русский написано ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:24
#7298
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Вот пока как у нас

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:24
#7299
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Цитата:
Гога:
Сейчас в инсте сражаюсь

Видимо, натура такая 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12018
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:25
#7300
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Цитата:
111:
В Астане у нее уже бизнес, живут в золотом квадрате в Алматинском районе

----***«Золотой квадрат» — городской жилищный массив Алма-Аты, расположенный в границах улиц Желтоксан — Абая — Кунаева — Кабанбай батыра.---


--Ну и где правда? Где Астана и где Алма - Ата ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:26
#7301
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Цитата:
Гога:

Цитата:
паспорте тоже русский написано ?

Я его сдал, паспорта нет.
И какая разница что написано, все мои сородичи в России как и я русские духом и сердцем!
Мы же воюем и уничтожаем украинцев и якуты и узбеки и казахи, которые чувствуют себя русскими
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:28
#7302
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Где Астана и

Племянница в Астане в алма-атинском районе, так сказала
Это как улица кустанайская в Рудном или Ко..
Зачем так тормозишь?

[Исправлено: 111, 19.06.2025 - 00:29]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12018
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:37
#7303
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Цитата:
111:
Зачем так тормозишь?

----Золотой квадрат есть в Алма -Ате , а отнюдь не в Астане .Но с тобой разговаривать бесполезно . Потому что ты ..... :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45153
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:50
#7304
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Золотой квадрат есть в Алма -Ате ,

Скажу больше, Золотой квадрат есть и в Костанае, и я в нем живу
Ты точно не русский
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4419
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 23:57
#7305
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Цитата:
111:
Ты точно не русский

Тут кроме тебя русских то и нет, кто бы сомневался! :lol:
Придёт время и в украинца переобуешься? 8-)
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