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≡ Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51973
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 15:39
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Мужчина оформил покупку автомобиля через раздел Госуслуги в приложении банка. По пути в специализированный ЦОН его остановили сотрудники полиции и составили протокол за управление автомобилем якобы с подложными номерами.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
988
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 15:39
#1
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Наберут сотрудников, которые не понимают ситуацию. Вот надо их наказать
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1457
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 15:52
#2
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Тем полицейским надо было обучение провести в качестве наказания :lol: А то всегда натворят и выходят сухими из воды.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1448
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 15:56
#3
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Ну по началу- то они правы, номер, снятый с учёта, на движущемся автомобиле.
Но они могли его просто сопроводить до ЦОНа, удостовериться, что он действительно за новыми номерами едет, и миром разойтись. Нет же, надо до суда довести. Думают не головой, а кодексами.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8085
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 16:00
#4
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Цитата:
vofkakst:
Думают не головой, а кодексами.


Цитата:///остановили сотрудники полиции и составили протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП за управление автомобилем якобы с подложными номерами.//

У них совсем другие задачи: - ПЛАН, ПЛАН и ещё раз ПЛАН по штрафам и причём ЛЮБОЙ ценой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16675
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 16:26
#5
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Честно говоря Незнаю как весь процесс происходит купля-продаж. Я не перекупщик и тонкости Не знаю. Возможно проблема не в полиции а в законе?

Ёмоё я че только что за полицию то ли?)

[Исправлено: Vit, 18.06.2025 - 16:27]

[Исправлено: Vit, 18.06.2025 - 16:27]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1448
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 17:23
#6
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Цитата:
Vit:

Выдохните, вы просто ошиблись ))))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1448
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 17:27
#7
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Цитата:
ACROS:

Меня недавно развели. Используя эффект внезапности. Якобы не пропустил пешехода (которого не было). Но "по-человечески" предложил переквалифицировать на непристегнутый ремень. Что оказалось намного дороже.
Это спустя время я решил посмотреть - 3 мрп за пешехода. Ремень - в 2 раза дороже.
Сам виноват, что купился. Надо было прижучить бравого блюстителя.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4419
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 17:59
#8
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Цитата:
arman_kst:
Наберут сотрудников, которые не понимают ситуацию

Так их и принимают такие же. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27978
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 18:11
#9
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Проблема тут в приложении банка. Раз сделка осуществлена онлайн - банк должен выдавать справку, бумажку, временный номер, пусть даже действительный один день, который можно распечатать, положить под лобовое стекло, и который будет иметь такую же юридическую силу, как и сама сделка. Снабдить бумажку QR кодом, который можно было бы сразу же проверить, и отпустить водителя, не доводя до суда.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1448
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 18:31
#10
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Цитата:
maxsaf:
Проблема тут в приложении банка

Нет
Проблема в самих органах. Они распрекрасно знают процедуру переоформления. Если имеются вопросы - они вправе сопроводить и удостовериться в сдаче-приемке номерных знаков.

Это просто наши гонщики за планами по штрафам. Без суда и следствия. Ну как сказать - без суда...

За такое еще и за моральный ущерб засудить встречно надо было.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8085
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 23:07
#11
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Цитата:
vofkakst:
Якобы не пропустил пешехода (которого не было)


Вам должны были показать фотовидео фикасацию вашего нарушения.

Если что в следующий раз соглашайтесь: на выброс мусора- там всего 0,5 МРП.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27978
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 23:16
#12
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Цитата:
vofkakst:
Они распрекрасно знают процедуру переоформления.

Процедура дырявая. В нормальной процедуре и вопросов бы не возникло.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
237
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 23:31
#13
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Наберут сотрудников, которые не понимают ситуацию. Вот надо их наказать А с чегго вы взяли что они не понимают? Они просто собирают дань с водителей, за любую погрешность! ЧЕГО НИГДЕ В МИРЕ НЕТУ! ТОЛЬКО У НАС ЭТО ТАК СКАЗАТЬ ПОЗВОЛЕНО! Никаких предупреждений, ни какой профилактики только одно штраф! говорят еще и доят
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4419
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 23:51
#14
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Цитата:
maxsaf:
Процедура дырявая.

Возможно, хотя есть договор купли-продажи, там должно быть отмечено, имеет право новый владелец по старым номерам, до завершения оформления, передвижение на автомобиле или не. Если нет, то должен заблаговременно о своих новых, лично позаботиться. Ну или перегоночные приобрести. Этих нюансов в статье нет. Поэтому - напёрсточники, стригачи и прочее. :lol:
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