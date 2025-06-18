Отправлено: - 23:25

111:

В Астане у нее уже бизнес, живут в золотом квадрате в Алматинском районе

Цитата:----***«Золотой квадрат» — городской жилищный массив Алма-Аты, расположенный в границах улиц Желтоксан — Абая — Кунаева — Кабанбай батыра.-----Ну и где правда? Где Астана и где Алма - Ата ?