Отправлено: - 14:31

Kairat stayer:

Данные высказывания В.В.Жириновского в значительной степени, были провокационными и манипулятивными, рассчитанные на определённую аудиторию. Конкретные утверждения о том, что евреи хотят "захватить Россию до Урала" - абсурд, такие идеи часто вбрасываются именно с расчётом на ту часть населения, которая не слишком доверяет элитам, боится перемен и легко принимает простые объяснения сложных процессов. Это удобный способ отвлечь внимание от реальных проблем: коррупции, бедности и неэффективного управления.



Он был мастером политических шоу, часто делал эпатажные заявления, чтобы привлечь внимание, создать шум в СМИ и укрепить свою популярность среди части населения, особенно среди тех, кто склонен верить в теории заговора. На днях обсуждали про миф о «Новой Хазарии» .

[Исправлено: Kairat stayer, 18.06.2025 - 15:33]

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Цитата:Вчера отмечал, что В.В.Жириновский был мастером политических шоу. Ниже процитирую как обычно самого себя, цитата более пятилетней давности (от 13.03.2020 года), тогда обращался к простому как я Виталию, пожалуйста:Kairat stayer: Вот Виталий, ты простой как я, ток-шоу пересмотрел что ли? Во второй мировой войне СССР участвовал.Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.Подробнее здесь:Ну и видеоматериал, тоже более пятилетней давности: