Душанбе гражданка Дилноза Гаибова привлечена к административной ответственности за нарушение положений Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Об этом сообщает Управление Министерства внутренних дел по городу Душанбе. По данным УМВД, жительница столицы организовала празднование дня рождения в одном из ресторанов города с приглашением большого количества гостей, что противоречит требованиям действующего законодательства. Согласно закону, проведение дня рождения допускается исключительно в семейном кругу и без излишних затрат.Источник:
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
Kairat stayer: Данные высказывания В.В.Жириновского в значительной степени, были провокационными и манипулятивными, рассчитанные на определённую аудиторию. Конкретные утверждения о том, что евреи хотят "захватить Россию до Урала" - абсурд, такие идеи часто вбрасываются именно с расчётом на ту часть населения, которая не слишком доверяет элитам, боится перемен и легко принимает простые объяснения сложных процессов. Это удобный способ отвлечь внимание от реальных проблем: коррупции, бедности и неэффективного управления.
Он был мастером политических шоу, часто делал эпатажные заявления, чтобы привлечь внимание, создать шум в СМИ и укрепить свою популярность среди части населения, особенно среди тех, кто склонен верить в теории заговора. На днях обсуждали про миф о «Новой Хазарии» .
Вчера отмечал, что В.В.Жириновский был мастером политических шоу. Ниже процитирую как обычно самого себя, цитата более пятилетней давности (от 13.03.2020 года), тогда обращался к простому как я Виталию, пожалуйста:
Kairat stayer: Вот Виталий, ты простой как я, ток-шоу пересмотрел что ли? Во второй мировой войне СССР участвовал.Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.
111: Все суннитские мусульманские страны против Ирана и даже где то видел ролик и Казахстан желает чтоб тех уничтожили частично..
Официальная позиция Казахстана, это придерживаться нейтральной и миролюбивой внешней политики. Официально с уважением относимся к суверенитету всех государств мира, мы не гопники.
Как Саба говорит и ссылается на ООН, мол нужно придерживаться их резолюции, без согласия не встревать никуда, мы не вмешиваемся во внутренние конфликты других стран, что способствует сохранению дружеских отношений со всеми странами. С точки зрения международного права и дипломатии официальная позиция Казахстана взвешенная и обоснованная.
Отдельные сказочники, блогеры, ютуб каналы - могут выражать свои личные мнения, которые не всегда совпадает с официальной позицией государства, могут быть эмоциональными, идеологически или религиозно окрашенными, отражать разные точки зрения, включая конфессиональные различия ( в том числе сунниты, шииты), проявлять симпатии к тем или иным сторонам конфликтов.
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