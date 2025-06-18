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Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51987
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 15:39
Мужчина оформил покупку автомобиля через раздел Госуслуги в приложении банка. По пути в специализированный ЦОН его остановили сотрудники полиции и составили протокол за управление автомобилем якобы с подложными номерами.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 988
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 15:39
Наберут сотрудников, которые не понимают ситуацию. Вот надо их наказать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1457
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 15:52
Тем полицейским надо было обучение провести в качестве наказания А то всегда натворят и выходят сухими из воды.
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 15:56
Ну по началу- то они правы, номер, снятый с учёта, на движущемся автомобиле.
Но они могли его просто сопроводить до ЦОНа, удостовериться, что он действительно за новыми номерами едет, и миром разойтись. Нет же, надо до суда довести. Думают не головой, а кодексами.
Но они могли его просто сопроводить до ЦОНа, удостовериться, что он действительно за новыми номерами едет, и миром разойтись. Нет же, надо до суда довести. Думают не головой, а кодексами.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8094
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 16:00
Цитата:
Цитата:///остановили сотрудники полиции и составили протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП за управление автомобилем якобы с подложными номерами.//
У них совсем другие задачи: - ПЛАН, ПЛАН и ещё раз ПЛАН по штрафам и причём ЛЮБОЙ ценой.
vofkakst:
Думают не головой, а кодексами.
Думают не головой, а кодексами.
Цитата:///остановили сотрудники полиции и составили протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП за управление автомобилем якобы с подложными номерами.//
У них совсем другие задачи: - ПЛАН, ПЛАН и ещё раз ПЛАН по штрафам и причём ЛЮБОЙ ценой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16678
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 16:26
Честно говоря Незнаю как весь процесс происходит купля-продаж. Я не перекупщик и тонкости Не знаю. Возможно проблема не в полиции а в законе?
Ёмоё я че только что за полицию то ли?)
[Исправлено: Vit, 18.06.2025 - 16:27]
[Исправлено: Vit, 18.06.2025 - 16:27]
Ёмоё я че только что за полицию то ли?)
[Исправлено: Vit, 18.06.2025 - 16:27]
[Исправлено: Vit, 18.06.2025 - 16:27]
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 17:23
Цитата:
Выдохните, вы просто ошиблись ))))
Vit:
Выдохните, вы просто ошиблись ))))
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 17:27
Цитата:
Меня недавно развели. Используя эффект внезапности. Якобы не пропустил пешехода (которого не было). Но "по-человечески" предложил переквалифицировать на непристегнутый ремень. Что оказалось намного дороже.
Это спустя время я решил посмотреть - 3 мрп за пешехода. Ремень - в 2 раза дороже.
Сам виноват, что купился. Надо было прижучить бравого блюстителя.
ACROS:
Меня недавно развели. Используя эффект внезапности. Якобы не пропустил пешехода (которого не было). Но "по-человечески" предложил переквалифицировать на непристегнутый ремень. Что оказалось намного дороже.
Это спустя время я решил посмотреть - 3 мрп за пешехода. Ремень - в 2 раза дороже.
Сам виноват, что купился. Надо было прижучить бравого блюстителя.
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 17:59
Цитата:
Так их и принимают такие же.
arman_kst:
Наберут сотрудников, которые не понимают ситуацию
Наберут сотрудников, которые не понимают ситуацию
Так их и принимают такие же.
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 18:11
Проблема тут в приложении банка. Раз сделка осуществлена онлайн - банк должен выдавать справку, бумажку, временный номер, пусть даже действительный один день, который можно распечатать, положить под лобовое стекло, и который будет иметь такую же юридическую силу, как и сама сделка. Снабдить бумажку QR кодом, который можно было бы сразу же проверить, и отпустить водителя, не доводя до суда.
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 18:31
Цитата:
Нет
Проблема в самих органах. Они распрекрасно знают процедуру переоформления. Если имеются вопросы - они вправе сопроводить и удостовериться в сдаче-приемке номерных знаков.
Это просто наши гонщики за планами по штрафам. Без суда и следствия. Ну как сказать - без суда...
За такое еще и за моральный ущерб засудить встречно надо было.
maxsaf:
Проблема тут в приложении банка
Проблема тут в приложении банка
Нет
Проблема в самих органах. Они распрекрасно знают процедуру переоформления. Если имеются вопросы - они вправе сопроводить и удостовериться в сдаче-приемке номерных знаков.
Это просто наши гонщики за планами по штрафам. Без суда и следствия. Ну как сказать - без суда...
За такое еще и за моральный ущерб засудить встречно надо было.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8094
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 23:07
Цитата:
Вам должны были показать фотовидео фикасацию вашего нарушения.
Если что в следующий раз соглашайтесь: на выброс мусора- там всего 0,5 МРП.
vofkakst:
Якобы не пропустил пешехода (которого не было)
Якобы не пропустил пешехода (которого не было)
Вам должны были показать фотовидео фикасацию вашего нарушения.
Если что в следующий раз соглашайтесь: на выброс мусора- там всего 0,5 МРП.
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 23:16
Цитата:
Процедура дырявая. В нормальной процедуре и вопросов бы не возникло.
vofkakst:
Они распрекрасно знают процедуру переоформления.
Они распрекрасно знают процедуру переоформления.
Процедура дырявая. В нормальной процедуре и вопросов бы не возникло.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 237
Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...
Отправлено: 18.06.25 - 23:31
Наберут сотрудников, которые не понимают ситуацию. Вот надо их наказать А с чегго вы взяли что они не понимают? Они просто собирают дань с водителей, за любую погрешность! ЧЕГО НИГДЕ В МИРЕ НЕТУ! ТОЛЬКО У НАС ЭТО ТАК СКАЗАТЬ ПОЗВОЛЕНО! Никаких предупреждений, ни какой профилактики только одно штраф! говорят еще и доят
Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал получать новые номера на автомобиль. Его оправдали
Отправлено: 18.06.25 - 23:51
Цитата:
Возможно, хотя есть договор купли-продажи, там должно быть отмечено, имеет право новый владелец по старым номерам, до завершения оформления, передвижение на автомобиле или не. Если нет, то должен заблаговременно о своих новых, лично позаботиться. Ну или перегоночные приобрести. Этих нюансов в статье нет. Поэтому - напёрсточники, стригачи и прочее.
maxsaf:
Процедура дырявая.
Процедура дырявая.
Возможно, хотя есть договор купли-продажи, там должно быть отмечено, имеет право новый владелец по старым номерам, до завершения оформления, передвижение на автомобиле или не. Если нет, то должен заблаговременно о своих новых, лично позаботиться. Ну или перегоночные приобрести. Этих нюансов в статье нет. Поэтому - напёрсточники, стригачи и прочее.
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