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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.06.25 - 20:51
#7276
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Хорошо что нас в Казахстане тут мало русских, а то смотрю многим не терпится и нас разбомбить, потому что мы русские..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.06.25 - 21:02
#7277
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Наш русский мир, жестокий и в то же время Величественный..

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1715
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.06.25 - 21:14
#7278
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все говорят что мы в месте
все говорят но немногие знают в какоооом .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28010
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.06.25 - 21:17
#7279
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Цитата:
YESNO:
ку-ку . приближаешь к себе плохие события . прогнозируешь притягиваешь к себе . может хватит .

Не, не хватит. Пусть ещё немножко приблизит, чтобы наверняка
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.06.25 - 21:36
#7280
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Цитата:
YESNO:
все говорят что мы в месте

В месте, или вместе?
Если в месте, то в какой то выгребной яме на отшибе Земли, если вместе, то вместе с Холокостом?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8157
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 05:17
#7281
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Слушал депутата израильского кнессета в интервью телеканалу "Дождь"! Я бы сказал, он переплюнул российских пропагандистов!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8157
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 06:10
#7282
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Душанбе гражданка Дилноза Гаибова привлечена к административной ответственности за нарушение положений Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Об этом сообщает Управление Министерства внутренних дел по городу Душанбе. По данным УМВД, жительница столицы организовала празднование дня рождения в одном из ресторанов города с приглашением большого количества гостей, что противоречит требованиям действующего законодательства. Согласно закону, проведение дня рождения допускается исключительно в семейном кругу и без излишних затрат.Источник: Avesta.tj - Все права защищены.
Наших всех привлекли бы к ответственности в Таджикистане!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 14:31
#7283
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
Kairat stayer:
Данные высказывания В.В.Жириновского в значительной степени, были провокационными и манипулятивными, рассчитанные на определённую аудиторию. Конкретные утверждения о том, что евреи хотят "захватить Россию до Урала" - абсурд, такие идеи часто вбрасываются именно с расчётом на ту часть населения, которая не слишком доверяет элитам, боится перемен и легко принимает простые объяснения сложных процессов. Это удобный способ отвлечь внимание от реальных проблем: коррупции, бедности и неэффективного управления.

Он был мастером политических шоу, часто делал эпатажные заявления, чтобы привлечь внимание, создать шум в СМИ и укрепить свою популярность среди части населения, особенно среди тех, кто склонен верить в теории заговора. На днях обсуждали про миф о «Новой Хазарии» .


Вчера отмечал, что В.В.Жириновский был мастером политических шоу. Ниже процитирую как обычно самого себя, цитата более пятилетней давности (от 13.03.2020 года), тогда обращался к простому как я Виталию, пожалуйста:

Kairat stayer: Вот Виталий, ты простой как я, ток-шоу пересмотрел что ли? Во второй мировой войне СССР участвовал.Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.

Подробнее здесь:

Ну и видеоматериал, тоже более пятилетней давности:





[Исправлено: Kairat stayer, 18.06.2025 - 15:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 16:30
#7284
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Сидят довольные..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 17:17
#7285
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Ультиматум от Д.Трампа, вступить ли США в войну с Ираном, капитулирует ли последний?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 17:59
#7286
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Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Ультиматум от Д.Трампа, вступить ли США в войну с Ираном, капитулирует ли последний?

Все суннитские мусульманские страны против Ирана и даже где то видел ролик и Казахстан желает чтоб тех уничтожили частично..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 18:30
#7287
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Кадры жесткого задержания Зетника с 2014го года Полынкова , который хочет убивать украинцев.
Поразительно, зетники и ватники жрут теперь друг друга..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 18:40
#7288
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Цитата:
111:
Все суннитские мусульманские страны против Ирана и даже где то видел ролик и Казахстан желает чтоб тех уничтожили частично..


Официальная позиция Казахстана, это придерживаться нейтральной и миролюбивой внешней политики. Официально с уважением относимся к суверенитету всех государств мира, мы не гопники.

Как Саба говорит и ссылается на ООН, мол нужно придерживаться их резолюции, без согласия не встревать никуда, мы не вмешиваемся во внутренние конфликты других стран, что способствует сохранению дружеских отношений со всеми странами. С точки зрения международного права и дипломатии официальная позиция Казахстана взвешенная и обоснованная.

Отдельные сказочники, блогеры, ютуб каналы - могут выражать свои личные мнения, которые не всегда совпадает с официальной позицией государства, могут быть эмоциональными, идеологически или религиозно окрашенными, отражать разные точки зрения, включая конфессиональные различия ( в том числе сунниты, шииты), проявлять симпатии к тем или иным сторонам конфликтов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 18:58
#7289
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Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Официальная позиция Казахстана

Вот у Борейко, да и все остальные так думают, война в Иране это класс

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8157
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.06.25 - 21:39
#7290
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Концерт Земфиры под надуманным предлогом отменили в Алматы.
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