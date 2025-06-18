Re: Костанайца хотели арестовать и лишить прав, пока он ехал...

Отправлено: - 23:31

Наберут сотрудников, которые не понимают ситуацию. Вот надо их наказать А с чегго вы взяли что они не понимают? Они просто собирают дань с водителей, за любую погрешность! ЧЕГО НИГДЕ В МИРЕ НЕТУ! ТОЛЬКО У НАС ЭТО ТАК СКАЗАТЬ ПОЗВОЛЕНО! Никаких предупреждений, ни какой профилактики только одно штраф! говорят еще и доят