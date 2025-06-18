Отправлено: - 10:50

maxsaf:

То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так?

maxsaf:

И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь

Цитата:Цитата:В данном случае тыканье было обоюдным. И перешло уже в выяснение отношений.Сексуальная сфера вполне допустима для обсуждения. Но при условии, что это обсуждение не перетекает в оскорбления. Что и было замечено модератором в данной переписке.Поясняю не в первый раз.1. Решение о том, были нарушены правила или нет, принимает модератор в рамках своей компетенции и понимания правил сайта.2. Если вы не согласны с действиями или бездействием модератора, сообщайте администрации сайта. Желательно в л/с.