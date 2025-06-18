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≡ Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий. Что говорят об этом спасатели и отдыхающие
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51973
Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий. Что говорят об этом спасатели и отдыхающие
Отправлено: 18.06.25 - 10:20
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С начала купального сезона на водоемах Костанайской области уже погибли три человека. Несмотря на предупреждения и патрулирование, трагедии продолжают происходить – чаще всего по вине самих отдыхающих.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1443
Re: Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий....
Отправлено: 18.06.25 - 10:20
#1
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Куда только учителя смотрели?

А если серьёзно- не умею плавать, поэтому водоемы стороной обхожу. После того, как тонул. Ну его нафиг. Утонуть и в ложке можно. Не понимаю, как можно на пьяную голову в воду лезть? На "Слабо" что ли? Понимаю просто умыться-освежиться. Но чтоб с такими последствиями...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
988
Re: Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий....
Отправлено: 18.06.25 - 10:37
#2
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Полиция там ходит и смотрит пьют или нет. Потом просят покинуть пляж.
Спасать тоже надо уметь. Без опыта лезть опасно спасать. Надо уметь хорошо плавать, потом уметь хватать правильно.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1653
Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий. Что говорят об этом спасатели и отдыхающие
Отправлено: 18.06.25 - 10:45
#3
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Цитата:
vofkakst:
Не понимаю, как можно на пьяную голову в воду лезть?

А я не понимаю как на пьяную голову можно в воду не лезть. Ну в самом деле, он же пьяный, опрометчиво ожидать от него трезвых рассуждений :lol: Да и собственно говоря вообще пофигу на тех, кто с пьяну тонет.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
932
Re: Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий....
Отправлено: 18.06.25 - 14:51
#4
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Пьяному море по колено, поэтому пусть до конца думают, что бродят по воде! Население давно страх потеряло и поэтому такие последствия! Каждому свое!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16674
Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий. Что говорят об этом спасатели и отдыхающие
Отправлено: 18.06.25 - 15:08
#5
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Цитата:
vofkakst:
А если серьёзно- не умею плавать, поэтому водоемы стороной обхожу. После того, как тонул


В молодости (студенческие годы) каждый день ходил на Тобол. Вдоль, поперёк, по диагонали плавал. Жить не мог без плаванья. Зимой в бассейн ходил,в баню самал вроде называлась, щас не знаю живая она или нет.

А ща. Спустя много лет я забыл что такое Тобол. И даже трезвому страшно далеко заплывать. Страх появился как будто щас кто нибудь за ногу укусит динозавр какой нибудь) Перестал далеко заплывать. Так по пояс окунешся) немного проплывешь 5 метров и давай назад к берегу)

А ещё помните в прошлом году в Турции парня молодого сожрала акула, а он перед смертью кричал папа, папа. Жуткая смерть. Тоже как то не вылазит из головы

[Исправлено: Vit, 18.06.2025 - 15:13]
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