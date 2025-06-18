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≡ Мальчик и девочка выпали из окон в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51973
Мальчик и девочка выпали из окон в Рудном
Отправлено: 18.06.25 - 14:59
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Сразу два несчастных случая произошло 16 июня. В Рудненскую городскую многопрофильную больницу с интервалом в несколько часов доставили детей, получивших травмы в результате падения с высоты.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
932
Re: Мальчик и девочка выпали из окон в Рудном
Отправлено: 18.06.25 - 14:59
#1
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Часто стали выпадать дети из окон! Надо МВД проводить тщательное расследование по таким фактам, чтобы исключить умышленное падение! Причин падения может быть много!
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1443
Мальчик и девочка выпали из окон в Рудном
Отправлено: 18.06.25 - 15:01
#2
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Цитата:
абике:

Можно учителей под окна дежурить поставить. Дополнительный заработок же
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1443
Re: Мальчик и девочка выпали из окон в Рудном
Отправлено: 18.06.25 - 15:02
#3
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Мальчик выжил?
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