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≡ Женщина погибла после укуса домашней кошки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51973
Женщина погибла после укуса домашней кошки в Костанайской области
Отправлено: 18.06.25 - 14:56
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Жительница Камыстинского района попала в Лисаковскую городскую больницу с клиническими признаками бешенства. Обращение за медицинской помощью оказалось запоздалым, спасти пациентку было невозможно.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
932
Re: Женщина погибла после укуса домашней кошки в Костанайской...
Отправлено: 18.06.25 - 14:56
#1
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До сих пор в СМИ нет информации, насчет бешенства и по каким визуальным признакам его можно обнаружить! Многие держат дома, во дворах собачек, собак, кошек и вероятно всего всегда могут получить смертельный укус, особенно дети и люди постарше возрастом!
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