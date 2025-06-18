Re: Женщина погибла после укуса домашней кошки в Костанайской...

Отправлено: - 14:56

До сих пор в СМИ нет информации, насчет бешенства и по каким визуальным признакам его можно обнаружить! Многие держат дома, во дворах собачек, собак, кошек и вероятно всего всегда могут получить смертельный укус, особенно дети и люди постарше возрастом!