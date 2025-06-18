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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 09:52
Цитата:
В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен.
111:
Здравствуйте, скажите пожалуйста, под какую категорию подпадают разговоры о сексуальности , если даже сейчас в школах учат ЭТОМУ?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, под какую категорию подпадают разговоры о сексуальности , если даже сейчас в школах учат ЭТОМУ?
В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 10:42
Цитата:
То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так? И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь
Тимур Гафуров:
В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен
В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен
То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так? И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 10:50
Цитата:
Цитата:
В данном случае тыканье было обоюдным. И перешло уже в выяснение отношений.
Сексуальная сфера вполне допустима для обсуждения. Но при условии, что это обсуждение не перетекает в оскорбления. Что и было замечено модератором в данной переписке.
Поясняю не в первый раз.
1. Решение о том, были нарушены правила или нет, принимает модератор в рамках своей компетенции и понимания правил сайта.
2. Если вы не согласны с действиями или бездействием модератора, сообщайте администрации сайта. Желательно в л/с.
maxsaf:
То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так?
То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так?
Цитата:
maxsaf:
И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь
И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь
В данном случае тыканье было обоюдным. И перешло уже в выяснение отношений.
Сексуальная сфера вполне допустима для обсуждения. Но при условии, что это обсуждение не перетекает в оскорбления. Что и было замечено модератором в данной переписке.
Поясняю не в первый раз.
1. Решение о том, были нарушены правила или нет, принимает модератор в рамках своей компетенции и понимания правил сайта.
2. Если вы не согласны с действиями или бездействием модератора, сообщайте администрации сайта. Желательно в л/с.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 11:02
Цитата:
Не согласны мы оба, и я, и оппонент. Я не оскорблен. Он тоже себя оскорбленный не считает. Мы оба задали вопрос, за что удалили нас, так как оба не видим оскорбления. Чел похвастался съедобной смазкой, я поинтересовался, как она нему на вкус никто никого не оскорбил, обсуждаем сексуальные вопросы. Будьте добры восстановить сообщения. А то, что там это кому-то не интересно - на то он и флуд, там бывают и похуже вещи проскакивают.
Тимур Гафуров:
. Если вы не согласны с действиями или бездействием модератора
. Если вы не согласны с действиями или бездействием модератора
Не согласны мы оба, и я, и оппонент. Я не оскорблен. Он тоже себя оскорбленный не считает. Мы оба задали вопрос, за что удалили нас, так как оба не видим оскорбления. Чел похвастался съедобной смазкой, я поинтересовался, как она нему на вкус никто никого не оскорбил, обсуждаем сексуальные вопросы. Будьте добры восстановить сообщения. А то, что там это кому-то не интересно - на то он и флуд, там бывают и похуже вещи проскакивают.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 11:43
Цитата:
Администрация сайта не будет спрашивать пользователей, оскорблены они или нет. Видим признаки оскорбления - удаляем. Поступила жалоба - объясняем. Что я и сделал.
Цитата:
Восстанавливать не будем. Обсуждайте интересующую вас обоих тему в л/с.
maxsaf:
Мы оба задали вопрос, за что удалили нас, так как оба не видим оскорбления.
Мы оба задали вопрос, за что удалили нас, так как оба не видим оскорбления.
Администрация сайта не будет спрашивать пользователей, оскорблены они или нет. Видим признаки оскорбления - удаляем. Поступила жалоба - объясняем. Что я и сделал.
Цитата:
maxsaf:
Будьте добры восстановить сообщения.
Будьте добры восстановить сообщения.
Восстанавливать не будем. Обсуждайте интересующую вас обоих тему в л/с.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1443
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 12:40
Лично мне не приятно читать в каждой второй ветке комментарии с сексуальным подтекстом. Между строк почти каждой статьи видеть либо РуУкр след или секс - ну это наверно уже с помощью специалистов надо лечить. Или это кризис среднего возраста?
Вседозволенность и неравносторонняя модерация снизили качество информационного наполнения форума НГ. А жаль
Вседозволенность и неравносторонняя модерация снизили качество информационного наполнения форума НГ. А жаль
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45135
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 14:22
Цитата:
Цитата:
Здравствуйте, спасибо.
Все понял.
Тимур Гафуров:
Цитата:
В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен.
Здравствуйте, спасибо.
Все понял.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8111
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 14:52
Цитата:
Ну вот не услышим мнения экспертов на животрепещущую тему! Не дают расти в личностном плане!
Тимур Гафуров:
Обсуждайте интересующую вас обоих тему в л/с.
Обсуждайте интересующую вас обоих тему в л/с.
Ну вот не услышим мнения экспертов на животрепещущую тему! Не дают расти в личностном плане!
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