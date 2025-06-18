Отправлено: - 15:08

vofkakst:

А если серьёзно- не умею плавать, поэтому водоемы стороной обхожу. После того, как тонул

[Исправлено: Vit, 18.06.2025 - 15:13]

Цитата:В молодости (студенческие годы) каждый день ходил на Тобол. Вдоль, поперёк, по диагонали плавал. Жить не мог без плаванья. Зимой в бассейн ходил,в баню самал вроде называлась, щас не знаю живая она или нет.А ща. Спустя много лет я забыл что такое Тобол. И даже трезвому страшно далеко заплывать. Страх появился как будто щас кто нибудь за ногу укусит динозавр какой нибудь) Перестал далеко заплывать. Так по пояс окунешся) немного проплывешь 5 метров и давай назад к берегу)А ещё помните в прошлом году в Турции парня молодого сожрала акула, а он перед смертью кричал папа, папа. Жуткая смерть. Тоже как то не вылазит из головы