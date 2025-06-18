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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2616
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 09:52
#7191
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Цитата:
111:
Здравствуйте, скажите пожалуйста, под какую категорию подпадают разговоры о сексуальности , если даже сейчас в школах учат ЭТОМУ?

В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27971
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 10:42
#7192
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен

То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так? И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2616
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 10:50
#7193
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Цитата:
maxsaf:
То есть когда оппонент публично делится своими, как вы выразились, пристрастиями - то у вас это никаких вопросов не вызывает, так?

Цитата:
maxsaf:
И только когда его начинают в его же "пристрастия" носом тыкать - Робин Гуд спешит на помощь


В данном случае тыканье было обоюдным. И перешло уже в выяснение отношений.
Сексуальная сфера вполне допустима для обсуждения. Но при условии, что это обсуждение не перетекает в оскорбления. Что и было замечено модератором в данной переписке.

Поясняю не в первый раз.
1. Решение о том, были нарушены правила или нет, принимает модератор в рамках своей компетенции и понимания правил сайта.
2. Если вы не согласны с действиями или бездействием модератора, сообщайте администрации сайта. Желательно в л/с.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27971
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 11:02
#7194
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Цитата:
Тимур Гафуров:
. Если вы не согласны с действиями или бездействием модератора

Не согласны мы оба, и я, и оппонент. Я не оскорблен. Он тоже себя оскорбленный не считает. Мы оба задали вопрос, за что удалили нас, так как оба не видим оскорбления. Чел похвастался съедобной смазкой, я поинтересовался, как она нему на вкус :lol: никто никого не оскорбил, обсуждаем сексуальные вопросы. Будьте добры восстановить сообщения. А то, что там это кому-то не интересно - на то он и флуд, там бывают и похуже вещи проскакивают.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2616
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 11:43
#7195
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Цитата:
maxsaf:
Мы оба задали вопрос, за что удалили нас, так как оба не видим оскорбления.

Администрация сайта не будет спрашивать пользователей, оскорблены они или нет. Видим признаки оскорбления - удаляем. Поступила жалоба - объясняем. Что я и сделал.

Цитата:
maxsaf:
Будьте добры восстановить сообщения.

Восстанавливать не будем. Обсуждайте интересующую вас обоих тему в л/с.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1442
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 12:40
#7196
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Лично мне не приятно читать в каждой второй ветке комментарии с сексуальным подтекстом. Между строк почти каждой статьи видеть либо РуУкр след или секс - ну это наверно уже с помощью специалистов надо лечить. Или это кризис среднего возраста?
Вседозволенность и неравносторонняя модерация снизили качество информационного наполнения форума НГ. А жаль
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45135
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 14:22
#7197
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
В данном случае вы с оппонентом перешли на выяснение личных пристрастий в этой сфере. Модератор решил, что остальным пользователям это не интересно. Я с этим решением согласен.

Здравствуйте, спасибо.
Все понял.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8111
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.06.25 - 14:52
#7198
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Обсуждайте интересующую вас обоих тему в л/с.

Ну вот не услышим мнения экспертов на животрепещущую тему! Не дают расти в личностном плане!
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