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≡ Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий. Что говорят об этом спасатели и отдыхающие
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51969
Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий. Что говорят об этом спасатели и отдыхающие
Отправлено: 18.06.25 - 10:20
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С начала купального сезона на водоемах Костанайской области уже погибли три человека. Несмотря на предупреждения и патрулирование, трагедии продолжают происходить – чаще всего по вине самих отдыхающих.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1439
Re: Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий....
Отправлено: 18.06.25 - 10:20
#1
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Куда только учителя смотрели?

А если серьёзно- не умею плавать, поэтому водоемы стороной обхожу. После того, как тонул. Ну его нафиг. Утонуть и в ложке можно. Не понимаю, как можно на пьяную голову в воду лезть? На "Слабо" что ли? Понимаю просто умыться-освежиться. Но чтоб с такими последствиями...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
987
Re: Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий....
Отправлено: 18.06.25 - 10:37
#2
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Полиция там ходит и смотрит пьют или нет. Потом просят покинуть пляж.
Спасать тоже надо уметь. Без опыта лезть опасно спасать. Надо уметь хорошо плавать, потом уметь хватать правильно.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1653
Купальный сезон в Костанайской области начался с трагедий. Что говорят об этом спасатели и отдыхающие
Отправлено: 18.06.25 - 10:45
#3
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Цитата:
vofkakst:
Не понимаю, как можно на пьяную голову в воду лезть?

А я не понимаю как на пьяную голову можно в воду не лезть. Ну в самом деле, он же пьяный, опрометчиво ожидать от него трезвых рассуждений :lol: Да и собственно говоря вообще пофигу на тех, кто с пьяну тонет.
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